O Ολυμπιακός προχώρησε στην ενεργοποίηση του Joker Right ζητώντας τη μη διεξαγωγή του ματς με την ΑΕΚ, που ήταν προγραμματισμένο για το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Πλέον, η έγκριση του αιτήματος από τη Super League είναι τυπική διαδικασία, κάτι που σημαίνει ότι το ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής θα διεξαχθεί σε νέα ημερομηνία.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και εφόσον Ολυμπιακός και ΑΕΚ τερματίσουν εντός της πρώτης 4άδας στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας (θα ξεκαθαρίσει το βράδυ της Τετάρτης 2 Δεκεμβρίου), το σπουδαίο παιχνίδι είναι το πιθανότερο να επαναπρογραμματιστεί για τις 23 Δεκεμβρίου.

Εάν μία εκ των δύο ομάδων δεν είναι στην 4άδα του Κυπέλλου, τότε θα πρέπει να βρεθεί άλλη ημερομηνία, καθώς το διήμερο 22-23 Δεκεμβρίου έχουν οριστεί τα playoffs, στα οποία συμμετέχουν οι σύλλογοι από την 5η έως τη 12η θέση του ενιαίου ομίλου σε μονή νοκ άουτ αναμέτρηση.