Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR έχει ήδη ενσωματωθεί στην αποστολή της Εθνικής Γαλλίας, όπου τις επόμενες μέρες θα αντιμετωπίσει την Εσθονία και τη Σουηδία, στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027.

Ελέω της απουσίας του Βίκτορ Ουεμπανιάμα, ο οποίος έχει υποχρεώσεις με τους Σαν Αντόνιο Σπερς στο ΝΒΑ, η γαλλική Ομοσπονδία ανακοίνωσε πως το χρίσμα του αρχηγού πηγαίνει στον Σιλβέν Φρανσίσκο.

Την Παρασκευή (27/11) η Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Εσθονία στο Ταλίν στις 19:00, ενώ τη Δευτέρα (30/11) στις 21:30 υποδέχεται τη Σουδία στη Ντιζόν.