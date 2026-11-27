Πρόκειται για την τρίτη φορά που οι δύο πλευρές συνεργάζονται, έχοντας ήδη συνυπάρξει σε δύο διαφορετικές περιόδους. Η πρώτη συνεργασία διήρκεσε από το 1977 έως το 1982, ενώ η δεύτερη πραγματοποιήθηκε από το 2004 έως το 2006.

Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά το τέλος της τελευταίας κοινής τους πορείας, το χαρακτηριστικό σήμα με τις τρεις γραμμές επιστρέφει στην κιτρινόμαυρη φανέλα, επαναφέροντας μνήμες από δύο ξεχωριστές περιόδους στην ιστορία του συλλόγου.

Η νέα συμφωνία, ωστόσο, δεν αφορά μόνο τον αγωνιστικό εξοπλισμό της ομάδας. Η επιστροφή της Adidas αναμένεται να συνοδευτεί από σημαντικές αλλαγές και στο εμπορικό σκέλος της ΠΑΕ, με την επίσημη μπουτίκ της ΑΕΚ να περνά σε νέα εποχή.

Οι αλλαγές θα αφορούν τόσο την ποικιλία των διαθέσιμων προϊόντων όσο και τη συνολική εμπορική εικόνα της μπουτίκ, σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο στη σχέση της Ένωσης με τη γερμανική εταιρεία.