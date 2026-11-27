Ο εκλιπών άφησε την Παρασκευή (27/11) την τελευταία του πνοή σε ηλικία 78 ετών, έπειτα από πολύμηνη νοσηλεία του στο νοσοκομείο και η είδηση της απώλειάς του σκόρπισε θλίψη.

Μάλιστα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με μήνυμά της στα επίσημα προφίλ στα social media εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τον θάνατό του.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του δημοσιογράφου, Αντώνη Πανούτσου.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα.