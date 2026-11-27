Με αρνητικό απολογισμό ολοκληρώθηκε για τις ελληνικές ομάδες η 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, καθώς τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο ΟΦΗ γνώρισαν εντός έδρας ήττες, χάνοντας την ευκαιρία να βελτιώσουν τη θέση τους στη βαθμολογία.

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχθηκαν τη Μίλαν στο «Γ. Καραϊσκάκης» και, παρά το γεγονός ότι είχαν αποκτήσει προβάδισμα δύο τερμάτων μέχρι το 56ο λεπτό, δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το πλεονέκτημά τους. Οι Ιταλοί αντέδρασαν, ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση και έφυγαν από το Φάληρο με τη νίκη με 4-2.

Ανάλογα αρνητική ήταν η εξέλιξη και για τον ΟΦΗ, ο οποίος φιλοξένησε την Άντερλεχτ στο Παγκρήτιο. Η ομάδα του Ηρακλείου βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ με δύο γκολ, με τον Ταξιάρχη Φούντα να μειώνει σε 2-1 στο 54ο λεπτό. Ωστόσο, οι Βέλγοι πέτυχαν και τρίτο τέρμα στις καθυστερήσεις, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.

Μετά τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 9η θέση της βαθμολογίας με 10 βαθμούς, ενώ ο ΟΦΗ καταλαμβάνει την 21η θέση με έξι βαθμούς. Οι δύο ομάδες έχουν διαφορετικούς στόχους ενόψει της συνέχειας, με το Football Meets Data να παρουσιάζει τις πιθανότητες πρόκρισής τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπερυπολογιστή, οι πιθανότητες του Ολυμπιακού να εξασφαλίσει την παρουσία του στα νοκ άουτ ανέρχονται στο 99,8%, ενώ το ενδεχόμενο να τερματίσει στην πρώτη οκτάδα και να πάρει απευθείας εισιτήριο για τους «16» βρίσκεται στο 55,2%.

Από την άλλη πλευρά, ο ΟΦΗ έχει πιθανότητες 45,7% να βρεθεί στην πρώτη 24άδα και να συνεχίσει στη διοργάνωση μέσω των νοκ άουτ. Αντίθετα, οι πιθανότητες για απευθείας πρόκριση στους «16», δηλαδή για μια θέση στην πρώτη οκτάδα, περιορίζονται στο 0,3%.