Ψυχραιμία συνέστησε ο Ανδρέας Δημάτος μετά τα αρνητικά αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς και οι τέσσερις εκπρόσωποι της χώρας γνώρισαν την ήττα.

Με ανάρτησή του, ο media consultant της UEFA προχώρησε σε μια αποτίμηση της δύσκολης ευρωπαϊκής εβδομάδας για το ελληνικό ποδόσφαιρο, εστιάζοντας παράλληλα στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η συγκεκριμένη αγωνιστική εξέλιξη στη διεκδίκηση της 10ης θέσης.

Ο Ανδρέας Δημάτος στάθηκε, ειδικότερα, στη μάχη της Ελλάδας με την Τσεχία για τη διατήρηση της συγκεκριμένης θέσης στη βαθμολογία της UEFA. Τα αποτελέσματα που σημείωσαν οι τσεχικές ομάδες είχαν ως συνέπεια να μειωθεί η μεταξύ τους διαφορά, αυξάνοντας το ενδιαφέρον για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής προσπάθειας των ελληνικών συλλόγων.

Συγκεκριμένα, έγραψε:

«Δύσκολο βράδυ και κακή ευρωπαϊκή εβδομάδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο με μηδέν στα τέσσερα, αλλά δεν ήρθε η καταστροφή... Και δεν χρειάζεται πανικός!

Στο ημίχρονο των αποψινών βραδινών αγώνων η κατάσταση ήταν μάλιστα πολύ χειρότερη με την Τσεχία να έχει καλύψει τους 1,2 πόντους από τους 1,287 της διαφοράς από τη χώρα μας στο ξεκίνημα της βραδιάς...

Το πιο καλό νέο για την Ελλάδα ως προς το στόχο του top-10 ήρθε από το Letna Stadion της Πράγας με τη μεγάλη ανατροπή της Αλκμααρ και το 2-4 επί της Σπάρτα, που νικούσε 2-0 μέχρι το 52ο λεπτό... Οχι γιατί οι Τσέχοι δεν έκαναν το τρία στα τρία αλλά γιατί δυσκολεύει η υπόθεση πρόκριση για τη Σπάρτα Πράγας στο Europa, μετά τον διαφαινόμενο βέβαιο αποκλεισμό της Σλάβια στο Champions League. Mόνο με τη Βικτόρια Πλζεν, που παρά το εντυπωσιακό 4-0 επί της Μπενφίκα έχει πολύ δρόμο ακόμα για να προκριθεί (ισόβαθμη είναι με τον ΟΦΗ και με πιο δύσκολο πρόγραμμα), δύσκολο να κάνουν την ανατροπή οι Τσέχοι. Η Γιάμπλονετς δύσκολο να κάνει την υπέρβαση στο Conference.

Το πιο κακό νέο της βραδιάς είναι ότι στη βαθμολογία της εφετινής σεζόν μας έχουν περάσει και η Δανία μετά τη Νορβηγία και έχουμε πέσει στη 12η θέση.

Ο δείκτης αυτός αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντικός και θα χρειαστεί δουλειά στη συνέχεια της ευρωπαϊκής σεζόν!».