Ο Παναθηναϊκός γνώρισε οδυνηρή ήττα με ανατροπή από τη Νόρτζελαντ με 3-2 για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Τζέικομπ Νίστρουπ στις δηλώσεις του στάθηκε στο κλίμα ομόνοιας που επικρατεί στον Παναθηναϊκό παρά την ήττα και τόνισε πως η μπορεί να διεκδικήσει βαθμούς στις αναμετρήσεις με Φράιμπουργκ και Μπράιτον. Τέλος, ανέφερε πως το μυαλό όλων είναι ήδη στην Κυριακάτικη αναμέτρηση απέναντι στον Ατρόμητο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ:

Για το παιχνίδι: “Είχαμε ευκαιρία να πάρουμε μία νίκη ή μία ισοπαλία δύσκολο ματς δεν ήταν κακό 20λεπτο θεωρώ ότι έτσι γίνεται στα μεγάλα παιχνίδια, από την άλλη ο αντίπαλος εκμεταλλεύτηκε είχαμε και εμείς ευκαιρίες για άλλα γκολ, ήθελε κάτι παραπάνω η απόδοσή μας, έτσι είναι το ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο. Είμαστε ενωμένοι χάνουμε όλοι μαζί και κοιτάμε το επόμενο ματς”.

Για τα παιχνίδια με Φράιμπουργκ και Μπράιτον: “Πιστεύω μπορούμε να βρούμε 3 ή 4 βαθμούς μπορούμε να τους κερδίσουμε όλους και να χάσουμε από όλους έτσι είναι το επίπεδο. Είναι υψηλές οι απαιτήσεις σκεφτόμαστε μόνο το να γυρίσουμε πίσω στην Αθήνα και το παιχνίδι της Κυριακής με τον Ατρόμητο”.