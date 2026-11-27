Ο Ελμίν Ραστόντερ βρέθηκε σε πολύ καλό βράδυ παρά την ήττα του Παναθηναϊκού 3-2 με ανατροπή από τη Νόρτζελαντ, αφού ο Σκοπιανός επιθετικός μοίρασε ασίστ στον Γιάγκουσιτς στο πρώτο γκολ, ενώ στο δεύτερο γκολ οι ρόλοι αντιστράφηκαν με τον Κροάτη να πασάρει και τον Ραστόντερ να εκτελεί.

Παρά την πολύ καλή του απόδοση, το «τριφύλλι» γνώρισε την ήττα στη Δανία και ο Ραστόντερ στάθηκε στα λάθη του Παναθηναϊκού που επέτρεψαν στους Δανούς να επιστρέψουν και να γυρίσουν τελικά το ματς.

«Ξέραμε πως αντιμετωπίζαμε μια ομάδα που ήταν καλή με την μπάλα στα πόδια, το αντιμετωπίσαμε εξαιρετικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, από ένα σημείο και μετά κάναμε κάποια λάθη, έκανα κι εγώ ένα και δυστυχώς ήρθε η ανατροπή. Είμαι χαρούμενος που σκόραρα και έδωσα και μία ασίστ όμως δεν είχε αποτέλεσμα για την ομάδα τελικά και αυτό μετράει. Είναι καλό για εμάς πως έχουμε παιχνίδι σε μόλις δύο ημέρες και πρέπει όταν επιστρέψουμε να προσηλωθούμε σε αυτό».