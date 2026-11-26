Την προετοιμασία του για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό την Κυριακή (29/11), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, συνεχίζει ο Άρης.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να βρεθεί μέσα στα επόμενα 24ωρα ο Αβραάμ Γκραντ, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά το μεγάλο παιχνίδι των «κιτρίνων».

Ο Ισραηλινός σύμβουλος διοίκησης της ΠΑΕ θα δώσει το «παρών» στο γήπεδο μαζί με τον ισχυρό άνδρα του συλλόγου, Θόδωρο Καρυπίδη.