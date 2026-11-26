Δεν είχε την κατάληξη που επιθυμούσε η Εθνική Ελλάδας στην αναμέτρηση με τη Γεωργία, καθώς γνώρισε την ήττα με 92-88 στο T-Center, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ 2027.

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα περιπλέκει σημαντικά την κατάσταση για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, η οποία πλέον καλείται να ανατρέψει τα δεδομένα, προκειμένου να εξασφαλίσει ένα εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης, που θα πραγματοποιηθεί στο Κατάρ το προσεχές καλοκαίρι.

Τα περιθώρια έχουν στενέψει αισθητά και η ελληνική ομάδα δεν έχει πλέον την πολυτέλεια νέων απωλειών. Συγκεκριμένα, χρειάζεται να πετύχει τρεις νίκες στις ισάριθμες αναμετρήσεις που απομένουν, ώστε να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αρχικά την εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου, ενώ στη συνέχεια η Ελλάδα θα υποδεχθεί την Ουκρανία στις 26 Φεβρουαρίου. Η τελευταία αναμέτρηση θα είναι απέναντι στη Γεωργία, εκτός έδρας, την 1η Μαρτίου.

Ακόμη, όμως, και αν η Εθνική καταφέρει να κάνει το απόλυτο στα τρία αυτά παιχνίδια, η πρόκριση δεν θα βρίσκεται αποκλειστικά στα δικά της χέρια. Θα χρειαστεί παράλληλα ένας ευνοϊκός συνδυασμός αποτελεσμάτων στις υπόλοιπες αναμετρήσεις του ομίλου, προκειμένου να καταφέρει να βρεθεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Οι εναπομείναντες αγώνες για την Εθνική:

29 Νοεμβρίου 2026: Ισπανία - Ελλάδα

26 Φεβρουαρίου 2027: Ελλάδα - Ουκρανία

1 Μαρτίου 2027: Γεωργία - Ελλάδα

Η βαθμολογία της φάσης των ομίλων: