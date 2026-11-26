Ολοκληρώθηκαν οι 10 από τις 18 συνολικά αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής της League phase του Conference League.

Νωρίτερα, η Καϊράτ Αλμάτι επικράτησε με 1-0 της Μιάλμπι, ενώ στους αγώνες των 19:45 η Μπράιτον με πρωταγωνιστή τον Μπάμπη Κωστούλα που βρήκε δίχτυα κέρδισε με 4-0 την Κραϊόβα. Εύκολο έργο είχε και ο Άγιαξ που φιλοδώρησε με 4 γκολ την Τουν.

Πολύ αγχωτική νίκη κατέγραψε η Μονακό εκτός έδρας στη Σκωτία απέναντι στη Χάρτς με τον Μπάλογκαν να λυτρώνει τους «Μονεγάσκους» στο 90+4 και να γράφει το τελικό 2-3. Η Πάφος ηττήθηκε από τη Μίντιλαντ με 2-0.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής στη League phase του Conference League έχουν ως εξής:

Πέμπτη 26/11