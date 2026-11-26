Conference League: Με τεσσάρα και γκολ Κωστούλα η Μπράιτον, στο 90+4 η Μονακό - Έχασε η Πάφος
Η Μπράιτον είχε εύκολο έργο στην Αγγλία απέναντι στην Κραϊόβα και με γκολ του Κωστούλα κέρδισε με 4-0, την ώρα που η Πάφος ηττήθηκε από τη Μίντιλαντ
Ολοκληρώθηκαν οι 10 από τις 18 συνολικά αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής της League phase του Conference League.
Νωρίτερα, η Καϊράτ Αλμάτι επικράτησε με 1-0 της Μιάλμπι, ενώ στους αγώνες των 19:45 η Μπράιτον με πρωταγωνιστή τον Μπάμπη Κωστούλα που βρήκε δίχτυα κέρδισε με 4-0 την Κραϊόβα. Εύκολο έργο είχε και ο Άγιαξ που φιλοδώρησε με 4 γκολ την Τουν.
Πολύ αγχωτική νίκη κατέγραψε η Μονακό εκτός έδρας στη Σκωτία απέναντι στη Χάρτς με τον Μπάλογκαν να λυτρώνει τους «Μονεγάσκους» στο 90+4 και να γράφει το τελικό 2-3. Η Πάφος ηττήθηκε από τη Μίντιλαντ με 2-0.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής στη League phase του Conference League έχουν ως εξής:
Πέμπτη 26/11
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΣΚΟΡ
|ΣΚΟΡΕΡ
|Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) - Μιάλμπι (Σουηδία)
|1-0
|(14' Ταπάλοφ)
|Άγιαξ (Ολλανδία) - Τουν (Ελβετία)
|4-0
|(6', 70' Μπουνίντα, 41' Μάρκος Λεονάρντο, 89' Μπερχούις)
|Μπραν (Νορβηγία) - Άαρχους (Δανία)
|1-4
|(50' πέν. Κάστρο - 25' Μπεκ, 39' Γκρέταρσον, 56' Τσάμτσε, 60' Κνούντσεν)
|Μπράιτον (Αγγλία) - Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία)
|4-0
|(3', 64' Οσμαν, 33' Ντε Κάιπερ, 61' Κωστούλας)
|Εγκνάτια (Αλβανία) - Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)
|2-1
|(47' Αλμπανέζε, 81' Φερνάντο - 79' Ιντρίσι)
|Χαρτς (Σκωτία) - Μονακό (Μονακό)
|2-3
|(15' Αλτένα, 44' Κεργιότα - 25' πέν., 90'+4' Μπαλογκάν, 41' Ντιόπ)
|Ιμπέρια 1999 Τιφλίδας (Γεωργία) - Χετάφε (Ισπανία)
|1-0
|(25' Κομπουλάτζε)
|Γιάμπλονετς (Τσεχία) - Λουγκάνο (Ελβετία)
|2-0
|(70' Τσεντίντλα, 85' Τζάβο)
|Κάουνο Ζάλγκιρις (Λιθουανία) - Ρίγα (Λετονία)
|2-0
|(56' Κάλικ, 61' πέν. Ντεμπελιού)
|Πάφος (Κύπρος) - Μίντιλαντ (Δανία)
|0-2
|(44' Ράγιοβιτς, 82' Γκογκόρτζα)