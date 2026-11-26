Δύο σημαντικά προβλήματα τραυματισμών προέκυψαν για την Εθνική Ελλάδας μετά την αναμέτρηση με τη Γεωργία, καθώς τόσο ο Ντίνος Μήτογλου όσο και ο Νίκος Χουγκάζ αντιμετωπίζουν προβλήματα που θα χρειαστούν περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Όπως έκανε γνωστό η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), ο Μήτογλου έχει υποστεί θλάση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού, ενώ ο Χουγκάζ υπέστη διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική.

Αμφότεροι θα υποβληθούν σε εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος των τραυματισμών τους και να καθοριστεί το διάστημα που θα χρειαστεί να μείνουν εκτός αγωνιστικής δράσης.