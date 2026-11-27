Ο Παναθηναϊκός με το 3/3 που είχε μέχρι να πάει στη Δανία, διέθετε… λίπος για ένα «στραβό» αποτέλεσμα. Οπότε οι χαμένοι βαθμοί στην έδρα της Νόρτζελαντ, ίσως και να είναι το μικρότερο απ’ τα θέματα που προκύπτουν από το 3-2.

Σε μια πορεία που άρχισε τον περασμένο Ιούλιο, χρειάστηκε να φτάσει τέλος Νοέμβρη και η 10η αναμέτρηση για να ηττηθεί πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός. Παράπονα λοιπόν δεν μπορεί να εκφράσει κανείς ως προς τη γενική συγκομιδή.

Εκεί που το πράγμα αλλάζει, είναι στο πώς ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Να έπαιζε η ομάδα άσχημα, να μην της έβγαινε τίποτα, να έχανε 1-0 ή 2-0, ειλικρινά δε θα μιλούσε κανείς. Όμως για μία ώρα αγώνα, το παιχνίδι είναι στα χέρια του Παναθηναϊκού. Το έχει πιάσει σωστά, το έχει φέρει εκεί που θέλει, κυριαρχεί και με γκολάρες νικά με «καθαρό» σκορ.

Κι εκεί είναι σα να λέει στον εαυτό του «ωραία, ας κατεβάσουμε ρολά τώρα». Ξεκάθαρα επήλθε χαλάρωση, αυξήθηκαν τα λάθη και απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι «φωτιά» στην ταχύτητα και στο κάθετο ποδόσφαιρο ακόμη και σε μικρούς χώρους, αυτό έμοιαζε με «δηλητήριο» για τον Παναθηναϊκό. Το οποίο το «ήπιε» με τρία γκολ σε λιγότερο από μισή ώρα.

Ο Λιντ έμοιαζε με… Ανρί, έβαλε δύο γκολ, είχε το δοκάρι απ’ το οποίο προήλθε το αυτογκόλ του Κρίστιανσεν. Πρώτη του επαφή μπάλας με τον Παναθηναϊκό και την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του. Δεν φταίει φυσικά ο Δανός ήταν η κακιά στιγμή. Ίσα-ίσα μετά έκανε και δύο εξαιρετικές σέντρες, αλλά που να το πεις έτσι όπως πήγε το ματς;

Καμία δικαιολογία δεν χρειάζεται να ψάξει το «τριφύλλι», παρά μόνο να τα βάλει με τον εαυτό του. Γιατί επέτρεψε να συμβεί αυτό, σε ένα ματς που το ίδιο… έστρωσε για σπουδαίο «διπλό» ου θα σήμαινε ουσιαστικά εξασφάλιση της πρόκρισης και πιθανότατα της 8άδας. Τώρα είναι μέσα στο παιχνίδι, αλλά θα χρειαστεί ένα τουλάχιστον σπουδαίο αποτέλεσμα με Φράιμπουργκ εκτός και Μπράιτον εντός.

Τα λάθη του και την γκίνια του πλήρωσε ο Παναθηναϊκός. Με τον κόσμο που ήταν συγκινητικός να φεύγει στεναχωρημένος. Άλλη μια αιτία για να μοιάζει ακόμη βαρύτερη αυτή η ήττα, απ’ όσο πραγματικά είναι. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, ωραιοποίηση στις ήττες δεν υπάρχει. Αυτή είναι η σωστή νοοτροπία. Χωρίς φυσικά να ήρθε καμία καταστροφή.

Χρέος του Παναθηναϊκού να αντιδράσει στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο και να επανέλθει στο γνώριμο ρυθμό του. Ποδοσφαιρικά η ομάδα δεν έψαξε δικαιολογία ούτε στις απουσίες, ούτε στην… κακοδαιμονία. Έτσι πρέπει να λειτουργεί. Κι αν πρέπει να τα βάζει με κάποιον για την απώλεια ενός δικού της αποτελέσματος, αυτός είναι μόνο ο εαυτός της.

Ατομικά ο Γιάγκουσιτς έκανε παιχνιδάρα και το παιδί αυτό πέρα απ’ το τεράστιο ταλέντο, δείχνει πως ήταν έτοιμο από καιρό. Δεν έπαιζε αρκετά μέχρι τον τραυματισμό του Αντίνο, αλλά επιδεικνύει σωστότατη νοοτροπία. Όταν έρθει η ώρα του να πατήσει χορτάρι, θα δείξει γιατί πρέπει να βρίσκεται εκεί. Ουσιαστικά μέσα σε δύο ματς… προσπερνά τον Ταμπόρδα για αυτή τη θέση.

Υ.Γ. Ο Παναθηναϊκός θέλει παίκτη αριστερά, θέλει την ασφάλεια ενός χαφ ακόμη, χρειάζεται όμως κι έναν στόπερ. Ο Κάτρης είναι κεφάλαιο για το «τριφύλλι», αλλά σε μια σεζόν τέτοιων απαιτήσεων, πίσω από Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν πρέπει να υπάρχει κάτι πιο άμεσα σίγουρο.

Υ.Γ.1: Δεν χρειάζεται κανενός είδους καταστροφολογία. Ο Παναθηναϊκός έχασε το πρώτο του ευρωπαϊκό ματς στα 10 που έχει δώσει ως τώρα. Συνολικά δεύτερη ήττα σε όλη τη σεζόν.