Το όνομά του στην ιστορία της Λίβερπουλ έγραψε ο Άλισον Μπέκερ στον εκτός έδρας θρίαμβο της ομάδας με 3-0 απέναντι στη Μπρίζ.

Ο Βραζιλιάνος με ένα μακρινό βολέ έβγαλε σε σημείο βολής τον Αλεξάντερ Ίσακ, ο οποίος στη συνέχεια με υποδειγματικό τελείωμα έγραψε το τελικό 3-0 για τους «Reds».

Έτσι, με αυτή του την ασίστ, ο Άλισον έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας στην ιστορία της Λίβερπουλ που μοιράζει τελική πάσα σε αγώνα του Champions League.