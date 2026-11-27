Ο Έλληνας γκολκίπερ έχει καταφέρει να βρει ξανά τον καλό του εαυτό στη Σεβίλλη, ωστόσο η παραμονή του στην ομάδα της Ανδαλουσίας δεν θεωρείται εξασφαλισμένη. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ισπανικό Μέσο, ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να παρακολουθεί την περίπτωσή του και ενδέχεται να επανέλθει για την απόκτησή του.

Ο Βλαχοδήμος αισθάνεται και πάλι σημαντικός στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν», κάτι που είχε παίξει καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του το περασμένο καλοκαίρι να πιέσει τη Νιουκάστλ, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028, προκειμένου να παραμείνει στη Σεβίλλη για ακόμη μία αγωνιστική περίοδο.

Ωστόσο, τον ερχόμενο Ιούνιο ο 32χρονος τερματοφύλακας θα χρειαστεί να ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφορικά με το μέλλον του, τόσο σε σχέση με τη Νιουκάστλ όσο και με τις οικονομικές απαιτήσεις που απορρέουν από το συμβόλαιό του. Όπως επισημαίνει η «AS», ο διεθνής γκολκίπερ έχει ήδη αποδεχθεί τη μείωση ενός μέρους των αποδοχών του, ενώ ένα άλλο εξακολουθεί να καλύπτεται από τον αγγλικό σύλλογο.

Την ίδια στιγμή, η οικονομική κατάσταση της Σεβίλλης αποτελεί σημαντικό εμπόδιο, καθώς η ισπανική ομάδα δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στα ποσά που προβλέπει η συμφωνία του Βλαχοδήμου με τη Νιουκάστλ.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το δημοσίευμα της «AS» υποστηρίζει πως ο Παναθηναϊκός αναμένεται να εξετάσει εκ νέου την περίπτωσή του το προσεχές καλοκαίρι, έχοντας εκδηλώσει ενδιαφέρον για την επιστροφή του στην Ελλάδα και πριν από μερικούς μήνες.

Σημαντικός παράγοντας για την έκβαση της υπόθεσης αναμένεται να είναι και η στάση του ίδιου του ποδοσφαιριστή, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τον Παναθηναϊκό και το περιβάλλον του συλλόγου.

Υπενθυμίζεται πως ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος αγωνίστηκε με τη φανέλα του «τριφυλλιού» από τον Ιανουάριο του 2016 έως τον Ιούλιο του 2018, όταν και πήρε μεταγραφή για την Μπενφίκα, έναντι ποσού που έφτασε περίπου τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Το περασμένο καλοκαίρι, πάντως, ο Έλληνας τερματοφύλακας επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στη Σεβίλλη, με τον Παναθηναϊκό να στρέφεται τελικά στην απόκτηση του Ινιάκι Πένια.