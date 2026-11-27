Σοβαρά επεισόδια και εικόνες βίας σημάδεψαν την αναμέτρηση της Μαρσέιγ με τη Λέφσκι Σόφιας, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα τεταμένο πριν από την έναρξη του αγώνα, καθώς σημειώθηκαν επιθέσεις από οπαδούς της Μαρσέιγ σε Βούλγαρους φιλάθλους που είχαν ταξιδέψει στη Μασσαλία για να στηρίξουν την ομάδα τους.

Η κατάσταση, ωστόσο, ξέφυγε από κάθε έλεγχο και μέσα στο «Βελοντρόμ». Συγκεκριμένα, οπαδοί των Ultras της Μαρσέιγ αποχώρησαν από τη θύρα τους, παραβίασαν τη ζώνη ασφαλείας και κατευθύνθηκαν προς το πέταλο όπου βρίσκονταν περίπου 500 φίλοι της φιλοξενούμενης ομάδας.

Στο στόχαστρο των οπαδών της γαλλικής ομάδας βρέθηκαν ακόμη και μέλη της αποστολής της Λέφσκι Σόφιας, τα οποία παρακολουθούσαν την αναμέτρηση από τις επίσημες θέσεις του γηπέδου. Οι χούλιγκαν τους επιτέθηκαν, με τα επεισόδια να παίρνουν ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.

Τα όσα διαδραματίστηκαν στη Μασσαλία προκάλεσαν και την αντίδραση της προέδρου της Βουλγαρίας, Ιλιάνα Γιότοβα, η οποία καταδίκασε με έντονο τρόπο τα βίαια περιστατικά που σημειώθηκαν στο περιθώριο της αναμέτρησης.