Ηρθε η πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού και την Ευρώπη. Κάποια στιγμή θα γινόταν και αυτό. Ο τρόπος που έγινε, ήταν κακός. Ο Παναθηναϊκός ήταν 0-2 μπροστά στο 55, έπαιζε ωραία μπάλα, όλα έδειχναν μία άνετη νίκη και ξαφνικά όλα άλλαξαν. Στο 61 έγινε το 1-2 και μετά η ομάδα αποσυντονίστηκε τελείως και στο τέλος έχασε και το ματς με 3-2. Πιστεύω, ότι αυτή η ήττα μπορεί να είναι ένα μάθημα, για τον προπονητή και τους παίκτες και είμαι σίγουρος, ότι θα υπάρξει αντίδραση, ανάλογη μετά την πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό.

Σαφέστατα για να γίνει το 0-2, 3-2 έγιναν λάθη από όλους. Και από τον Νίστρουπ και από τους παίκτες. Αυτό μπορεί να συμβεί, όμως, σε μία ομάδα, που χτίζεται σε μία ομάδα, που προσπαθεί να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο. Μπορεί να συμβεί σε ένα ματς. Από κει και πέρα το τελευταίο 20λεπτο είναι να το δείχνει ο Νίστρουπ στους παίκτες , για να τους τονίσει τι δεν έκαναν καλά και τι δεν πρέπει να ξανακάνουν από εδώ και πέρα.

Σίγουρα η απουσία του Ντε Φράι ήταν καθοριστική, για αυτό και είναι απαραίτητο ο Παναθηναϊκός να πάρει ένα καλό στόπερ τον Γενάρη. Σίγουρα θα μπορούσε ο κόουτς να παίξει με τρία χαφ μετά το 1-2 και να αφήσει έναν επιθετικό. Λίγο το ένα, λίγο το άλλο έφεραν την ήττα. Ναι να κάνουμε κριτική για αυτή την ήττα. Αλλά αν αρχίσουμε πάλι μετά την δεύτερη ήττα σε 24 παιχνίδια, δεν κάνει ο ένας, δεν κάνει ο άλλος και να αρχίσουμε τις αμφιβολίες για έναν προπονητή, που έχει σε 24 ματς 19 νίκες 3 ισοπαλίες και 2 ήττες κα η ομάδα παίζει καλό ποδόσφαιρο, τότε αυτό δεν λέγεται στήριξη. Λέγεται απαξίωση επειδή η ομάδα έχασε ένα ματς, που είχε στα χέρια της.

Εγώ αυτό δεν το μπορώ και θα το πω και σήμερα, ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον προπονητή και τους παίκτες και απλά είχαν μία κακή μέρα στην δουλειά για 20 λεπτά. Αυτά τα 20 λεπτά δεν σβήνουν ότι έχουμε δει από την ομάδα μέχρι τώρα. Μπράβο στους 2500 φίλους της ομάδας, που βρέθηκαν στο γήπεδο το έκαναν Λεωφόρο και στο τέλος στήριξαν τους παίκτες και την ομάδα. Αυτοί έδειξαν τον σωστό δρόμο. Τώρα η ομάδα πρέπει να βγάλει αντίδραση με αρχή το ματς με τον Ατρόμητο την Κυριακή.

*Ο Γιάγκουσιτς πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ και με τακουνάκι-πάσα έδωσε το δεύτερο στον Ραστόνερ, που πάλι σκόραρε. Πολύ καλά νέα είναι αυτά για τη συνέχεια.