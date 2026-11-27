Σε συμφωνία για την απόκτηση του Καρλ Τσέιβις από τη Σαλόν Βίλπας προχωρά η ΑΕΚ, ενισχύοντας τις θέσεις των φόργουορντ ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Ο 25χρονος Αμερικανός ξεχώρισε στην αναμέτρηση των δύο ομάδων στη SUNEL Arena, όπου η Ένωση επικράτησε με 95-93 για το Basketball Champions League. Ο Τσέιβις σημείωσε 21 πόντους, μάζεψε επτά ριμπάουντ και συγκέντρωσε 23 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, κερδίζοντας τις εντυπώσεις των ανθρώπων της ΑΕΚ.

Η περίπτωσή του προχώρησε και πλέον αναμένεται να αποτελέσει μία ακόμη προσθήκη στο ρόστερ του Ντράγκαν Σάκοτα, μετά την επικείμενη απόκτηση του Γιώργου Καλαϊτζάκη.

Ο Τσέιβις αγωνίζεται κυρίως στη θέση «3», ενώ μπορεί να καλύψει και το «4», προσφέροντας επιπλέον λύσεις στη γραμμή των φόργουορντ. Πρόκειται για έναν αθλητικό παίκτη με έφεση στο ανοιχτό γήπεδο, δυναμική παρουσία κοντά στο καλάθι και σημαντική συνεισφορά στα ριμπάουντ.

Την παραγωγικότητά του αποτυπώνουν και οι αριθμοί του στο φετινό Basketball Champions League, όπου μετρά κατά μέσο όρο 19,8 πόντους, 7,8 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ.