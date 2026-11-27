Ως τελικό χαρακτήρισε το παιχνίδι της Ισπανίας με την Ελλάδα ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, με τον φόργουορντ του Παναθηναϊκού να μην κρύβει την επιθυμία του για ρεβάνς μετά την ήττα των Ιβήρων τον περασμένο Αύγουστο.

Η Ισπανία επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, επικρατώντας εκτός έδρας του Μαυροβουνίου με 93-62 στην Ποντγκόριτσα. Πλέον, η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με την Εθνική Ελλάδας, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 29 Νοεμβρίου.

Σε δηλώσεις του στην ισπανική «AS», μετά τη νίκη επί του Μαυροβουνίου, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στάθηκε στην προσπάθεια και τις θυσίες των διεθνών για την ενίσχυση της εθνικής ομάδας, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία του αποτελέσματος στη μάχη για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Ο άσος του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε και στην πίεση που συνοδεύει τέτοιου είδους αναμετρήσεις, χαρακτηρίζοντάς την προνόμιο, ενώ έδωσε το σύνθημα για τη νίκη απέναντι στη «γαλανόλευκη».

«Θα είναι ένας τελικός, αλλά παίζουμε στην έδρα μας. Θέλουμε τη ρεβάνς απέναντι στην Ελλάδα. Θα είναι ένα δύσκολο και όμορφο παιχνίδι, από αυτά που όλοι θέλουν να παίζουν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ισπανός φόργουορντ.