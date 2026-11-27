Την περίπτωση του Ολακούνλε Ολουσεγκούν φέρεται να εξετάζει ο ΠΑΟΚ ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, με τον Δικέφαλο να βρίσκεται, σύμφωνα με τον Γερμανό δημοσιογράφο Μπούρλε Τζούνιορ, σε συζητήσεις για την απόκτηση του Νιγηριανού εξτρέμ.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, ο ΠΑΟΚ παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή ως η ομάδα που έχει δείξει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό, την ώρα που ακόμη τρεις σύλλογοι παρακολουθούν την περίπτωσή του.

Ο Ολουσεγκούν αγωνίζεται από το περασμένο καλοκαίρι στη Ροστόφ, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει και τη φανέλα της Κράσνονταρ. Τη φετινή σεζόν μετρά 18 συμμετοχές με τη ρωσική ομάδα, έχοντας απολογισμό τρία γκολ και τρεις ασίστ.

Ο Νιγηριανός ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από την ακαδημία ABS της πατρίδας του, πριν συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη. Εκτός από τη Ρωσία, έχει αγωνιστεί στη Δανία με την Άμαγκερ και στη Βουλγαρία με την Μπότεφ Πλόβντιβ.

Η περίπτωσή του βρίσκεται πλέον στο μεταγραφικό κάδρο του ΠΑΟΚ, με τις εξελίξεις να αναμένονται ενόψει της περιόδου του Ιανουαρίου.