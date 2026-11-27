Ο Αντώνης Πανούτσος άφησε την Παρασκευή (27/11) την τελευταία του πνοή σε ηλικία 78 ετών, σκορπώντας θλίψη στον χώρο της ελληνικής δημοσιογραφίας και του ελληνικού αθλητισμού.

Λίγη ώρα μετά την είδηση της απώλειάς του, τόσο η Super League, όσο και η ΕΠΟ εξέδωσαν ανακοινώσεις με τις οποίες εκφράζουν τη θλίψη τους για τον θάνατό του.

«Η ποδοσφαιρική κοινότητα της Super League εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Αντώνη Πανούτσου, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή.

Ο Αντώνης Πανούτσος διέγραψε μια ξεχωριστή πορεία και στην αθλητική δημοσιογραφία.

Διακρίθηκε για την ευρύτητα του πνεύματός του, τις γνώσεις και την αίσθηση του χιούμορ που διέθετε.

Αγαπητός σε όλους, o Αντώνης Πανούτσος υπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα, μια σημαντική δημοσιογραφική πένα και φωνή, αλλά πάνω απ' όλα ένας καλός άνθρωπος.

Ας είναι ελαφρύ...», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Super League.

Από την πλευρά της, η ΕΠΟ σημειώνει: «Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια, στους οικείους, καθώς και στη δημοσιογραφική οικογένεια για την απώλεια του Αντώνη Πανούτσου.

Ο Αντώνης Πανούτσος είχε ιδιαίτερη προσέγγιση και οπτική απέναντι στα γεγονότα και ο ξεχωριστός τρόπος ανάλυσης και σχολιασμού τον κατέστησαν αναγνωρίσιμο στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας».