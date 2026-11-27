Οι «ερυθρόλευκοι» απέτισαν φόρο τιμής στον Αντώνη Πανούτσο, ο οποίος έφυγε την Παρασκευή (27/11) από τη ζωή, έπειτα από πολύμηνη νοσηλεία του στο νοσοκομείο.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Αντώνη Πανούτσου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.

Ο εκλιπών υπηρέτησε με πάθος και αφοσίωση τη δημοσιογραφία και τον αθλητικό Τύπο μέσα από το ξεχωριστό του ύφος.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».