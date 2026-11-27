Η ελληνική αθλητική δημοσιογραφία αποχαιρετά μία από τις πιο ιδιαίτερες προσωπικότητές της, καθώς ο Αντώνης Πανούτσος, ένας άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με το ποδόσφαιρο, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τον αθλητικό Τύπο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια διαδρομή.

Γιατί ο Πανούτσος δεν ήταν ένας ακόμη δημοσιογράφος που απλώς παρακολουθούσε και κατέγραφε όσα συνέβαιναν στα γήπεδα, αλλά ένας άνθρωπος με δική του ματιά, το δικό του ύφος και έναν τρόπο να προσεγγίζει το ποδόσφαιρο και την ειδησεογραφία που δεν περιοριζόταν στο αποτέλεσμα, στα γκολ και στις βαθμολογίες. Ήξερε να βλέπει την ιστορία πίσω από την είδηση, να σχολιάζει με χιούμορ, να προκαλεί συζητήσεις και να καταθέτει απόψεις χωρίς να προσπαθεί να γίνει αρεστός σε όλους.

Από την Καλλίπολη του Πειραιά στην πρώτη γραμμή της δημοσιογραφίας

Γεννημένος το 1948 στην Καλλίπολη του Πειραιά, ο Αντώνης Πανούτσος έδειξε από πολύ μικρός ότι ήθελε να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία. Όπως είχε ο ίδιος αφηγηθεί, έγραφε ήδη από τα μαθητικά του χρόνια σε αθλητική εφημερίδα, ενώ η επαγγελματική του διαδρομή ξεκίνησε το 1969.

Η ζωή του, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στα ελληνικά σύνορα. Έζησε στην Αγγλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Γερμανία, αποκτώντας διαφορετικές παραστάσεις και εμπειρίες που επηρέασαν τη σκέψη και τη γραφή του. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1984 και συνέχισε μια πορεία που θα τον έφερνε σε μερικά από τα σημαντικότερα μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Πέρασε από το «Φως των Σπορ», τον «Φίλαθλο», το «Βήμα» και τη «Sportday», ενώ συνεργάστηκε με μεγάλα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα. Δεν έμεινε, μάλιστα, αποκλειστικά στον αθλητικό χώρο, καθώς ασχολήθηκε με τον ειδικό Τύπο, ενώ δημιούργησε και τα περιοδικά μοτοσυκλέτας «Μοτό» και «Οζ».

Οι δύο Αντώνηδες που έγραψαν τη δική τους ιστορία

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές συνεργασίες της καριέρας του ήταν εκείνη με τον Αντώνη Καρπετόπουλο, καθώς οι δύο δημοσιογράφοι δημιούργησαν ένα δίδυμο που άφησε το αποτύπωμά του στην ελληνική αθλητική τηλεόραση και το ραδιόφωνο και έμεινε στην ιστορία ως «Καρπετσοπανούτσοι»

Αντώνης Καρπετόπουλος και Αντώνης Πανούτσος INTIME SPORTS

Με διαφορετικές προσωπικότητες, αλλά με κοινή αγάπη για το ποδόσφαιρο και την ανάλυσή του, κατάφεραν να δώσουν έναν διαφορετικό τόνο στην αθλητική συζήτηση. Το «Tora Tora Tora», την περίοδο του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2002, αλλά και η παρουσία τους στην «Αθλητική Κυριακή», αποτελούν χαρακτηριστικά σημεία αυτής της συνεργασίας.

Δεν ήταν μόνο οι ποδοσφαιρικές αναλύσεις που έκαναν τη διαφορά. Ήταν οι ατάκες, οι διαφωνίες, οι ιστορίες και εκείνη η αίσθηση μιας συζήτησης που μπορούσε να ξεφύγει από τα συνηθισμένα τηλεοπτικά στερεότυπα. Ο Πανούτσος είχε τον δικό του τρόπο να μετατρέπει ακόμη και μια συνηθισμένη ποδοσφαιρική κουβέντα σε κάτι που άξιζε να παρακολουθήσεις.

Ένας δημοσιογράφος με προσωπικότητα και άποψη

Στην εποχή που η αθλητική ενημέρωση γίνεται ολοένα και πιο γρήγορη, με τα social media να καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την καθημερινή συζήτηση, η διαδρομή του Αντώνη Πανούτσου θυμίζει μια διαφορετική εποχή της δημοσιογραφίας.

Μια εποχή όπου η προσωπικότητα του συντάκτη είχε τη δική της βαρύτητα, η άποψη αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι του σχολιασμού και το κείμενο μπορούσε να ξεχωρίσει όχι μόνο για την πληροφορία που μετέφερε, αλλά και για τον τρόπο που την παρουσίαζε.

Ο Πανούτσος δεν προσπάθησε να χωρέσει σε ένα συγκεκριμένο καλούπι, είχε τις δικές του αναφορές, τα δικά του ενδιαφέροντα και μια διαδρομή που ξεπερνούσε κατά πολύ τα όρια ενός αθλητικού ρεπορτάζ.

Η παρακαταθήκη του

Περισσότερες από πέντε δεκαετίες στον χώρο της δημοσιογραφίας δεν είναι απλώς ένας αριθμός, αλλά μια ολόκληρη εποχή, με διαφορετικά μέσα, διαφορετικές γενιές αθλητών και δημοσιογράφων, μεγάλες ποδοσφαιρικές στιγμές και αμέτρητες συζητήσεις.

Ο Αντώνης Πανούτσος υπήρξε μέρος όλων αυτών, αλλά κυρίως ένας άνθρωπος που έβαλε τη δική του σφραγίδα στον τρόπο με τον οποίο συζητάμε για το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό.

Κάποιοι δημοσιογράφοι αφήνουν πίσω τους τίτλους, εκπομπές και κείμενα που διαβάζονται ξανά, αλλά υπάρχουν και εκείνοι που αφήνουν έναν τρόπο σκέψης, μια χαρακτηριστική φωνή και μια αίσθηση ότι δεν θα υπάρξει εύκολα κάποιος που θα τους αντικαταστήσει.

Και ο Πανούτσος ή ο… Πανούσης όπως τον είχε αποκαλέσει ο Αλέφαντος, δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε σε ποια κατηγορία ανήκει.