Την απόφαση για το παιχνίδι στο οποίο θα εκτίσουν την ποινή τους οι Φράνκο Ορόθκο και Τζόρνταν Σίλβα πήρε ο Γκονσάλο Φέιο, με τους δύο ποδοσφαιριστές να απουσιάζουν από την αναμέτρηση του Αστέρα AKTOR με τον ΠΑΟΚ.

Οι δύο παίκτες των Αρκάδων συμπλήρωσαν τρεις κίτρινες κάρτες στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Άρη, στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», με αποτέλεσμα να προκύψει ζήτημα τιμωρίας τους.

Το τεχνικό επιτελείο του Αστέρα AKTOR κλήθηκε να επιλέξει σε ποια από τις επόμενες τέσσερις αγωνιστικές θα στερηθεί τις υπηρεσίες τους, με τον Γκονσάλο Φέιο να αποφασίζει πως αμφότεροι θα εκτίσουν την ποινή τους απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Έτσι, Ορόθκο και Σίλβα δεν θα βρίσκονται στη διάθεση του προπονητή τους για την αναμέτρηση της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 19 Δεκεμβρίου (19:30) στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».