Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πολυετή δημοσιογραφική διαδρομή του, υπογραμμίζοντας τη συνεισφορά του στην αθλητική ενημέρωση, αλλά και την παρουσία του στον δημόσιο διάλογο.

Υπενθυμίζεται πως το 2018 ο Αντώνης Πανούτσος είχε αποδεχθεί την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη να ασχοληθεί με την πολιτική. Στις εκλογές του Ιουλίου του 2019 ήταν υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στον Δυτικό Τομέα της Β' Αθηνών, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εκλεγεί.

Στο μήνυμά του, ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο πνεύμα, την ευρυμάθεια και το χαρακτηριστικό χιούμορ του δημοσιογράφου, εκφράζοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά του στους οικείους του.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Αποχαιρετούμε με συγκίνηση τον Αντώνη Πανούτσο. Έναν δημοσιογράφο με οξύ πνεύμα, ευρυμάθεια και αυθεντικό ύφος, που άφησε τη δική του σφραγίδα στην αθλητική ενημέρωση, αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο διάλογο.

Η χαρακτηριστική φωνή και τα έγκυρα σχόλια με το αφοπλιστικό του χιούμορ θα μας λείψουν. Το ίδιο και η δράση του ως ενεργού πολίτη. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια, τους συναδέλφους και τους πολλούς φίλους του».