Ο Ισπανός αναβάτης, που κατέκτησε για όγδοη φορά τον τίτλο στην κορυφαία κατηγορία, ανακοίνωσε την απόφασή του μέσω της Ducati.

Ο 33χρονος σούπερ σταρ έφτασε τους οκτώ τίτλους στη μεγάλη κατηγορία, ισοφαρίζοντας το επίτευγμα του θρυλικού Τζιάκομο Αγκοστίνι. Η φετινή χρονιά αναμενόταν να αποτελέσει ακόμη μία σημαντική σελίδα στην καριέρα του, ωστόσο ο ίδιος αποφάσισε να ολοκληρώσει την αγωνιστική του διαδρομή, με τον τελευταίο αγώνα της σεζόν να είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (29/11) στη Βαλένθια.

Η είδηση προκάλεσε έκπληξη, καθώς μόλις πριν από λίγες ημέρες ο επικεφαλής της Ducati, Νταβίντε Ταρντότσι, είχε εκφράσει τη βεβαιότητα ότι ο Μάρκεθ θα συνέχιζε στην ομάδα και το 2027. Παράλληλα, ο ίδιος ο Ισπανός είχε αναφερθεί πρόσφατα στην πρόθεσή του να παραμείνει στους αγώνες, έχοντας συμβόλαιο με την ιταλική ομάδα έως το 2028.

Ο Μάρκεθ ξεκίνησε την πορεία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2008 και κατάφερε να χτίσει μία από τις πιο επιτυχημένες καριέρες στην ιστορία του αθλήματος. Η διαδρομή του, ωστόσο, σημαδεύτηκε από τον σοβαρό τραυματισμό στον δεξιό ώμο, το 2020 στη Χερέθ, που τον οδήγησε σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις και μακρά περίοδο αποκατάστασης.

Παρά τις δυσκολίες, ο Ισπανός επέστρεψε στην κορυφή, κατακτώντας τον τίτλο του 2025 και προσθέτοντας ακόμη μία επιτυχία στο παλμαρέ του. Συνολικά, μετρά δέκα παγκόσμιους τίτλους, καθώς πέρα από τις οκτώ κατακτήσεις στο MotoGP έχει στεφθεί πρωταθλητής μία φορά στα 125 κ.εκ. και μία στη Moto2.

Έτσι, ο Μαρκ Μάρκεθ ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τους αγώνες, κλείνοντας έναν σπουδαίο κύκλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μοτοσικλέτας.