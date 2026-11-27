Με μία σημαντική απουσία αναμένεται να παραταχθεί ο Άρης στην αναμέτρηση της Κυριακής (29/11, 19:00) με τον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», καθώς ο Ζερεμί Πετρίς δεν θα βρίσκεται στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας.

Ο Γάλλος δεξιός μπακ δηλώθηκε να εκτίσει την ποινή του στο παιχνίδι με τους Πειραιώτες, με την απόφαση να συνδέεται και με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στον ώμο. Οι ενοχλήσεις δεν είχαν υποχωρήσει μέχρι την Παρασκευή (27/11), με αποτέλεσμα να προτιμηθεί να μείνει εκτός από το συγκεκριμένο ματς.

Με αυτά τα δεδομένα, ο Φατιγκά συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να καλύψει το κενό στο δεξί άκρο της άμυνας και να ξεκινήσει στην ενδεκάδα των «κιτρινόμαυρων».

Ο Άρης πηγαίνει στο ντέρμπι με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά το σημαντικό εκτός έδρας τρίποντο με 1-0 απέναντι στον Asteras AKTOR την προηγούμενη αγωνιστική, και θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα.