Η Βουλγαρία επικράτησε 87-84 της Δανίας, με τον Σάσα Βεζένκοφ να σημειώνει 27 πόντους. Ο σούπερ σταρ των Βούλγαρων και του Ολυμπιακού, μετά την αναμέτρηση μίλησε για το κουραστικό πρόγραμμα των συνεχόμενων αγώνων.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως από τον Ολυμπιακό εξέφρασαν ανησυχίες για τη συμμετοχή του στην Εθνική, αλλά εκείνος τους είπε πως θέλει να παίξει.

Χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Είπα στον Ολυμπιακό πως θέλω να παίξω. Δεδομένα ήταν ανήσυχοι, αλλά τους είπα πως θέλω να παίξω. Δεν μου έχουν βάλει ποτέ εμπόδια. Όσο κουρασμένος κι αν είμαι, έδωσα τα πάντα».