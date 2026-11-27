Ο Ντίνος Μήτογλου και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης δεν θα βρίσκονται στη διάθεση της Εθνικής Ελλάδας για την αναμέτρηση με την Ισπανία (29/11, 19:00), καθώς αποκόμισαν τραυματισμούς στο παιχνίδι απέναντι στη Γεωργία.

Ο Μήτογλου υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, με τα αποτελέσματα να δείχνουν πως υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού.

Από την πλευρά του, εξετάσεις πέρασε και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, με τη διάγνωση να κάνει λόγο για διάστρεμμα στην αριστερή ποδοκνημική, τραυματισμό που προέκυψε επίσης κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Γεωργία.

Αμφότεροι έχουν ήδη ξεκινήσει ειδική θεραπευτική αγωγή, ενώ η πορεία της αποκατάστασής τους θα αξιολογείται καθημερινά. Ως εκ τούτου, οι δύο παίκτες θα απουσιάσουν από την προσεχή αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Ισπανία.