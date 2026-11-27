Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ενδέχεται να απασχολήσει ξανά τον Παναθηναϊκό ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, καθώς το μέλλον του στη Σεβίλλη παραμένει αβέβαιο. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει δημοσίευμα της ισπανικής «AS», το οποίο επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο επιστροφής του Έλληνα διεθνή στην Αθήνα.

Η παραμονή του στην ομάδα της Ανδαλουσίας θεωρείται δύσκολη, κυρίως εξαιτίας του οικονομικού σκέλους της υπόθεσης. Η Σεβίλλη δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις υψηλές αποδοχές του 32χρονου τερματοφύλακα, ο οποίος εξακολουθεί να έχει συμβόλαιο με τη Νιούκαστλ μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα, ο Βλαχοδήμος θα χρειαστεί να ξεκαθαρίσει την κατάσταση με τον αγγλικό σύλλογο τον προσεχή Ιούνιο, καθώς η συνέχιση της παρουσίας του στη Σεβίλλη προϋποθέτει σημαντικές οικονομικές διευθετήσεις. Ήδη έχει δεχθεί να μειώσει μέρος των αποδοχών του, ενώ ένα επιπλέον κομμάτι του μισθού του καλύπτεται από τη Νιούκαστλ.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται να παρακολουθεί την υπόθεση. Όπως αναφέρει η «AS», οι «πράσινοι» είχαν κινηθεί για την απόκτησή του και το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο ο ίδιος επέλεξε τότε να συνεχίσει στη Σεβίλλη. Το «τριφύλλι» στράφηκε τελικά στη λύση του Ινιάκι Πένια, τον οποίο απέκτησε από την Μπαρτσελόνα.

Το ισπανικό δημοσίευμα σημειώνει πως ο Παναθηναϊκός ενδέχεται να επανέλθει το καλοκαίρι, με την τελική έκβαση να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Άλλωστε, ο Βλαχοδήμος έχει παρελθόν με τον σύλλογο, καθώς φόρεσε τη φανέλα του από τον Ιανουάριο του 2016 έως τον Ιούλιο του 2018, όταν μετακινήθηκε στην Μπενφίκα έναντι περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, ο Έλληνας γκολκίπερ έχει εκφράσει σε πρόσφατες συνεντεύξεις του την επιθυμία να συνεχίσει τη ζωή του στην πρωτεύουσα της Ανδαλουσίας. Ωστόσο, οι οικονομικές παράμετροι και οι επιλογές που θα έχει μπροστά του το καλοκαίρι αναμένεται να καθορίσουν την επόμενη κίνησή του.