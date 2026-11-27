Το συμβόλαιο του Κώστα Τσιμίκα με τη Λίβερπουλ, ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι. Ο διεθνής αριστερός μπακ, δεν θα παραμείνει στην αγγλική ομάδα όμως. Όπως όλα δείχνουν, αναζητά ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο δημοσιογράφος, Τζέιμς Πιρς, ο οποίος καλύπτει το ρεπορτάζ της Λίβερπουλ στο Athletic, αναφέρει πως οι «κόκκινοι» έχουν αποφασίσει να μην ανανεώσουν το συμβόλαιο του «Τσίμι».

Ο Έλληνας μπακ που την περασμένη σεζόν είχε παραχωρηθεί δανεικός στη Ρόμα, είναι στη Λίβερπουλ απ’ το 2020. Με 124 ματς ως τώρα. Σε μια πορεία που όπως όλα δείχνουν ολοκληρώνεται.

Και φυσικά το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα επιλέξει ο ίδιος για το μέλλον του. Αν δηλαδή θα προτιμήσει να παραμείνει στο εξωτερικό, ή αν τεθεί θέμα επαναπατρισμού του.