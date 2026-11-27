Σε διαδοχικές κινήσεις για την ενίσχυση του ρόστερ της προχωρά η ΑΕΚ, με τον Γιώργο Καλαϊτζάκη να αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας.

Η «Βασίλισσα» ανακοίνωσε την Παρασκευή την έναρξη της συνεργασίας της με τον Έλληνα περιφερειακό, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο που θα έχει ισχύ έως το φινάλε της φετινής αγωνιστικής περιόδου. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, η Ένωση είχε γνωστοποιήσει και την απόκτηση του Καρλ Τσέιβις, συνεχίζοντας τις προσθήκες στο δυναμικό της.

Ο Καλαϊτζάκης προέρχεται από τον Προμηθέα, με τον οποίο αγωνίστηκε στο πρώτο κομμάτι της σεζόν στο FIBA Europe Cup. Σε έξι συμμετοχές στη διοργάνωση είχε κατά μέσο όρο 8,7 πόντους, 3,3 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ και 1,3 κλεψίματα, με χρόνο συμμετοχής 19,1 λεπτά ανά παιχνίδι.

Έτσι, ο Έλληνας άσος θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ, η οποία προσθέτει ακόμη μία λύση στην περιφερειακή της γραμμή.

Αναλυτικά

Η AEK BC ανακοινώνει ότι, συνήψε συμφωνία με τον Γιώργο Καλαϊτζάκη (27 χρ., 2μ.01), ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

O Γιώργος γεννήθηκε στις 2 Ιανουαρίου 1999 στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στην Ακαδημία του Άρη, προτού ενταχθεί το 2015 στον Παναθηναϊκό, με τη φανέλα του οποίου πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στις 18 Φεβρουαρίου 2016. Με τους «πράσινους» κατέκτησε τέσσερα Πρωταθλήματα Ελλάδας (2017, 2018, 2019, 2021) και τέσσερα Κύπελλα Ελλάδας (2016, 2017, 2019, 2021).

Τη σεζόν 2019-2020 αγωνίστηκε ως δανεικός στη λιθουανική Νεβέζις, καταγράφοντας 12,2 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ κατά μ.ό. σε 23 αναμετρήσεις. Επέστρεψε στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2020, παραμένοντας στην ομάδα μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021.

Το 2021 επιλέχθηκε στο Νο. 60 του NBA Draft από τους Ιντιάνα Πέισερς, με τα δικαιώματά του να καταλήγουν στους Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι του προσέφεραν συμβόλαιο. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην αναπτυξιακή ομάδα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Oklahoma City Blue, ενώ τον Απρίλιο του 2022 υπέγραψε συμβόλαιο με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, με τους οποίους σε 4 συμμετοχές στο NBA πέτυχε 17,5 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 3 ασίστ κατά μέσο όρο.

Το καλοκαίρι του 2022 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, όπου αγωνίστηκε για μία ακόμη σεζόν. Τον Δεκέμβριο του 2023 μετακόμισε στη Γερμανία για την Τίμπινγκεν, ενώ τον Ιούλιο του 2024 υπέγραψε στη Λιετκαμπέλις, με την οποία κατέγραψε 7 πόντους και 2,6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στο λιθουανικό Πρωτάθλημα, ενώ στο EuroCup είχε 11,3 πόντους, 3,1 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ ανά αγώνα.

Τη σεζόν 2025-2026 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Αμαρουσίου, με το οποίο μέτρησε 6 πόντους και 2,2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στη Stoiximan GBL, ενώ την εφετινή περίοδο φόρεσε τη φανέλα του Προμηθέα Πατρών, με τον οποίο είχε κατά μ.ό. 8,7 πόντους, 3,3 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ και 1,3 κλεψίματα σε 19,1 λεπτά, σε 6 αναμετρήσεις του FIBA Europe Cup.

Σε επίπεδο Εθνικών Ομάδων, ο Καλαϊτζάκης έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε όλες τις μικρές ηλικιακές κατηγορίες, με ξεχωριστή στιγμή στην πορεία του το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U20 του 2019, όπου αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 19,7 πόντους κατά μέσο όρο.

Γιώργο, καλώς όρισες στη «Βασίλισσα»!