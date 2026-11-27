Επίσημη η αναβολή του μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για την 13η αγωνιστική της Super League, με τους Πειραιώτες να κάνουν χρήση του δικαιώματος «τζόκερ» που διαθέτουν.

Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη για τις 5 Δεκεμβρίου στο Φάληρο, με τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του παιχνιδιού να παραμένει ακόμα αβέβαιη.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και εφόσον Ολυμπιακός και ΑΕΚ τερματίσουν εντός της πρώτης 4άδας στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας (θα ξεκαθαρίσει το βράδυ της Τετάρτης 2 Δεκεμβρίου), το σπουδαίο παιχνίδι είναι το πιθανότερο να επαναπρογραμματιστεί για τις 23 Δεκεμβρίου.

Εάν μία εκ των δύο ομάδων δεν είναι στην 4άδα του Κυπέλλου, τότε θα πρέπει να βρεθεί άλλη ημερομηνία, καθώς το διήμερο 22-23 Δεκεμβρίου έχουν οριστεί τα playoffs, στα οποία συμμετέχουν οι σύλλογοι από την 5η έως τη 12η θέση του ενιαίου ομίλου σε μονή νοκ άουτ αναμέτρηση.

Η ανακοίνωση

«Ανακοινώνενται ότι αγώνας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Α.Ε.Κ., στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και σε εφαρμογή των από 15.07.26 & 10.09.26 αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League.

Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή».