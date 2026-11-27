Σε επίσημη καταγγελία προς το πειθαρχικό όργανο της EuroLeague προχώρησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, με αφορμή όσα διαδραματίστηκαν στη SUNEL Arena κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για τη 14η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι» συγκέντρωσαν οπτικοακουστικό υλικό και δημοσιεύματα, τα οποία κατέθεσαν μαζί με την καταγγελία τους, ζητώντας από τη διοργανώτρια αρχή να εξετάσει περιστατικά που δεν αποτυπώθηκαν στο φύλλο αγώνα και, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις, να επιβάλει αυστηρές πειθαρχικές ποινές στην ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν στις εξέδρες με στόχο τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα και τον Δημήτρη Ιτούδη, αλλά και πανό στο οποίο υπήρχαν αναφορές στον Μάνο Παπαδόπουλο και τον ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΚΑΕ.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στο σύνθημα με το οποίο μερίδα των φιλάθλων του Ολυμπιακού παρότρυνε τον Ταϊρίκ Τζόουνς να «ρίξει μπουνιές». Η πλευρά του Παναθηναϊκού συνδέει τη συγκεκριμένη αναφορά με την ένταση που είχε προηγηθεί ανάμεσα στον Αμερικανό σέντερ και τον Κέντρικ Ναν, θεωρώντας πως μέσω του συνθήματος υπήρξε επιδοκιμασία της σωματικής βίας. Μάλιστα, επικαλείται και την απόφαση του ΑΣΕΑΔ, με την οποία επικυρώθηκαν η αφαίρεση δύο βαθμών από τον Ολυμπιακό και ο αποκλεισμός του Τζόουνς για επτά αγωνιστικές στις εγχώριες διοργανώσεις.

Ένα ακόμη σημείο στο οποίο εστιάζει η καταγγελία αφορά τη διαχείριση των περιστατικών από τους γηπεδούχους. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Παναθηναϊκός, δεν υπήρξε παρέμβαση από τα μεγάφωνα προκειμένου να σταματήσουν τα υβριστικά συνθήματα, ενώ το επίμαχο πανό παρέμεινε στις εξέδρες καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, καταγράφοντας παρουσία τόσο στην τηλεοπτική μετάδοση όσο και σε σχετικά δημοσιεύματα.

Η κίνηση της «πράσινης» ΚΑΕ έρχεται σε συνέχεια της καταγγελίας που είχε προηγηθεί από την πλευρά του Ολυμπιακού για τα πανό στο «Telekom Center Athens», υπόθεση για την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο στον Παναθηναϊκό. Έτσι, η αντιπαράθεση των δύο συλλόγων μεταφέρεται πλέον και στο πειθαρχικό πεδίο της EuroLeague.

Βασικό επιχείρημα των «πρασίνων» αποτελεί ο πειθαρχικός κανονισμός της διοργάνωσης, ο οποίος προβλέπει ότι η γηπεδούχος ομάδα έχει την ευθύνη για τη διασφάλιση της τάξης και της ασφάλειας στο γήπεδο και στους γύρω χώρους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διεξαγωγή ενός αγώνα. Ο Παναθηναϊκός χαρακτηρίζει τα περιστατικά σοβαρές παραβάσεις και ζητά να αποδοθούν ευθύνες στον Ολυμπιακό, με την επιβολή των προβλεπόμενων αυστηρών κυρώσεων.

Η EuroLeague καλείται πλέον να εξετάσει το υλικό και τα στοιχεία που προσκόμισε η πλευρά του Παναθηναϊκού, προκειμένου να αποφασίσει για την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης.

Θυμίζουμε πως ανάλογες καταγγελίες είχε κάνει και η ΚΑΕ Ολυμπιακός, για σύνθημα το οποίο αφορούσε την Τσαρούχα και είχε αναφορά στον Γιώργο Μπαρτζώκα, αλλά και σε πανό που είχε γραμμένη με κόκκινα γράμματα τη λέξη "Πειραιάς". Μάλιστα είχε επιβληθεί πρόστιμο στον Παναθηναϊκό.