Ένα σημαντικό βήμα για την αναμόρφωση του Καυτανζογλείου Σταδίου πραγματοποιείται με τη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού για την ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών του, με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται στα 11,33 εκατ. ευρώ.

Τη σημασία της συγκεκριμένης εξέλιξης για τη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα τη Βόρεια Ελλάδα υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, μέσα από ανάρτησή του, επισημαίνοντας πως η αποκατάσταση των χρόνιων προβλημάτων του ιστορικού σταδίου βρίσκεται εξαρχής ψηλά στις κυβερνητικές προτεραιότητες.

Οι παρεμβάσεις της τελευταίας τριετίας

Όπως ανέφερε, τα προηγούμενα τρία χρόνια έχουν διατεθεί περισσότερα από 2 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση σημαντικών ελλείψεων και την αναβάθμιση των υποδομών. Ανάμεσα στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν ξεχωρίζουν η εξασφάλιση πιστοποιητικού πυρασφάλειας για πρώτη φορά από το 1960, η ανανέωση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, η πιστοποίηση της στατικής επάρκειας και οι παρεμβάσεις στεγανοποίησης.

Επιπλέον, αυξημένη κατά 150% είναι πλέον η ετήσια τακτική επιχορήγηση που λαμβάνει το Καυτανζόγλειο, με στόχο την ενίσχυση της λειτουργίας του.

Το σχέδιο για το κεντρικό και το βοηθητικό στάδιο

Η νέα εργολαβία προβλέπει εκτεταμένες εργασίες τόσο στην κεντρική εγκατάσταση όσο και στο βοηθητικό στάδιο, φιλοδοξώντας να αλλάξει συνολικά την εικόνα και τη λειτουργικότητα του αθλητικού συγκροτήματος.

Ο στόχος που περιέγραψε ο Γιάννης Βρούτσης είναι το Καυτανζόγλειο να μετατραπεί σε μια σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση, η οποία θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, λειτουργώντας ως ένα αντίστοιχο του ΟΑΚΑ αθλητικό κέντρο. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες των συλλόγων και των αθλητών της ευρύτερης περιοχής.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάννη Βρούτση

«ΤΟ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΑΤΑΙ ΜΕ 11,33 ΕΚΑΤ € : ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ! Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΟΚΤΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΖΕΙ!

Μια σημαντική ημέρα για τον αθλητισμό της Θεσσαλονίκης και ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας!

Αναρτήθηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού για το μεγάλο έργο “ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”, συνολικού προϋπολογισμού 11,33 εκατομμυρίων ευρώ, με χρήματα του Υπουργείου Αθλητισμού.

Από την πρώτη στιγμή θέσαμε ως προτεραιότητα να αντιμετωπίσουμε τα χρόνια προβλήματα του Καυτανζογλείου και να του δώσουμε ξανά τη θέση που του αξίζει.

ΤΙ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙΠροτεραιότητά μας ήταν να αντιμετωπίσουμε συσσωρευμένα προβλήματα δεκαετιών και να διασφαλίσουμε ότι το Καυτανζόγλειο θα μπορεί να λειτουργεί με πλήρη ασφάλεια για αθλητές, ασκούμενους, φιλάθλους και εργαζομένους.

Μέσα στην τελευταία τριετία, διαθέσαμε περισσότερα από 2.000.000 € από την τακτική χρηματοδότηση του Υπουργείου για κρίσιμες παρεμβάσεις:- Για πρώτη φορά από το 1960, το Καυτανζόγλειο απέκτησε πιστοποιητικό πυρασφάλειας!- Αναβαθμίσαμε πλήρως τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και εξασφαλίσαμε την απαιτούμενη Ηλεκτρονική Ταυτότητα Εγκατάστασης.- Διασφαλίσαμε τη στατική επάρκεια του Κεντρικού Σταδίου, με την εγκατάσταση συστήματος ελέγχου σε 200 σημεία.- Προχωρήσαμε σε εκτεταμένες εργασίες στεγανοποίησης και σε παρεμβάσεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, αυξήσαμε κατά 150% την ετήσια τακτική επιχορήγηση του Σταδίου, στα 1.750.000. €

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΕΡΝΑΜΕ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ !

Με παρεμβάσεις στο κεντρικό και το βοηθητικό στάδιο, με αναβαθμισμένες αθλητικές υποδομές, σύγχρονες εγκαταστάσεις και καλύτερες συνθήκες ασφάλειας και προσβασιμότητας, το Καυτανζόγλειο αλλάζει επίπεδο.

Στόχος μας είναι ξεκάθαρος: Να γίνει το ΟΑΚΑ της Βόρειας Ελλάδας!

Η Θεσσαλονίκη δικαιούται σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις. Οι αθλητές, τα σωματεία, οι φίλαθλοι και η νέα γενιά δικαιούνται υποδομές αντάξιες των προσδοκιών τους.

Τον διαγωνισμό, που σήμερα αναρτήθηκε, διενεργεί η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π. A.E.) και φορέας Υλοποίησης του έργου θα είναι η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. - Αναπτυξιακός ΟΤΑ (ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ).

Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επενδύει στις αθλητικές υποδομές της Θεσσαλονίκης και σε αυτή την προσπάθεια το Καυτανζόγλειο έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Οι δεσμεύσεις μας γίνονται έργα. Και τα έργα αλλάζουν τον χάρτη του ελληνικού αθλητισμού».