Ο Ολυμπιακός καλείται να γυρίσει άμεσα σελίδα μετά την ήττα με 4-2 από τη Μίλαν και να στρέψει την προσοχή του στις εγχώριες υποχρεώσεις του. Επόμενος αντίπαλος για τους «ερυθρόλευκους» είναι ο Άρης, τον οποίο θα αντιμετωπίσουν το Σάββατο (29/11, 19:00) στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League.

Ενόψει της αναμέτρησης στη Θεσσαλονίκη, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της NOVA, αναλύοντας τα δεδομένα που διαμορφώθηκαν μετά το ευρωπαϊκό παιχνίδι με τους Ιταλούς και όσα περιμένει από την ομάδα του απέναντι στους «κίτρινους».

Ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε, επίσης, στα προβλήματα τραυματισμών που έχουν προκύψει στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο, ενώ κλήθηκε να σχολιάσει και το ενδεχόμενο αναβολής της αναμέτρησης με την ΑΕΚ, το οποίο βρίσκεται πλέον στο προσκήνιο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

Για το τι περιμένει από την ομάδα του μετά το 2-4 από τη Μίλαν: «Όταν παίζεις κάθε τρεις ημέρες, είναι φυσιολογικό κάποια στιγμή να συμβαίνουν τέτοιες καταστάσεις, ειδικά σε παιχνίδια όπως το χθεσινό, στα οποία οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Πιστεύω ότι κάναμε ένα σπουδαίο παιχνίδι μέχρι τη στιγμή που δεχθήκαμε το πρώτο γκολ. Στη συνέχεια, σε εκείνο το διάστημα, η Μίλαν ήταν ανώτερη. Θεωρώ ότι αξίζαμε πολύ περισσότερα από το 2-4.

Αν είχαμε καταφέρει να πετύχουμε το τρίτο γκολ, όπως είπα και χθες, πιστεύω ότι το παιχνίδι θα είχε τελειώσει εκεί. Και είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε το 3-0. Όμως αυτά είναι μέρος της σεζόν και των διοργανώσεων. Συμμετέχουμε σε τρεις διοργανώσεις και παίζουμε κάθε τρεις ημέρες. Αυτό που πρέπει να προσπαθείς να κάνεις μέσα από αυτά τα παιχνίδια είναι να βελτιώνεις όσα έκανες λάθος και να συνεχίζεις να εξελίσσεις όσα κάνεις καλά, ώστε τα λάθη να μην επαναλαμβάνονται και να είσαι καλύτερος στο επόμενο παιχνίδι.

Αυτή τη στιγμή είμαστε συγκεντρωμένοι στο να είμαστε καλύτεροι στο επόμενο ματς. Η κούραση, φυσικά, συνεχίζει να συσσωρεύεται, ενώ έχουμε και κάποιους τραυματίες. Θα δούμε πώς θα αποκατασταθούν οι παίκτες που αγωνίστηκαν περισσότερο χθες και, με όσους έχουμε διαθέσιμους, θα προετοιμάσουμε όσο καλύτερα γίνεται το παιχνίδι με τον Άρη».

Για το παιχνίδι με τον Άρη και την εικόνα που περιμένει: «Υπάρχουν πολλά παιχνίδια που παραδοσιακά θεωρούνται δύσκολα. Γνωρίζουμε τη δυσκολία κάθε αγώνα απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα του πρωταθλήματος. Γιατί; Επειδή ο Ολυμπιακός είναι ένας από τους συλλόγους αναφοράς και όλες οι ομάδες θέλουν να κερδίσουν τον Ολυμπιακό. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι όλα τα παιχνίδια πρωταθλήματος έχουν δυσκολίες.

Ο Άρης είναι ακόμη ένα από αυτά, με διαφορετικά χαρακτηριστικά από άλλα. Αλλά δύσκολο ήταν και το παιχνίδι με την Κηφισιά, δύσκολο ήταν και με τον Παναιτωλικό, δύσκολο ήταν και με την Καλαμάτα. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δυσκολία και σημαντικό ρόλο παίζει και η κατάσταση στην οποία φτάνεις σε κάθε παιχνίδι.

Ξέρουμε, λοιπόν, τι έχουμε μπροστά μας. Ταυτόχρονα όμως είμαστε ο Ολυμπιακός, θέλουμε να παραμείνουμε ψηλά στη βαθμολογία και χθες παρουσιάσαμε εξαιρετική εικόνα για 60 λεπτά απέναντι στη Μίλαν. Αυτό που θέλουμε είναι αυτά τα 60 λεπτά που είδαμε απέναντι στη Μίλαν να τα δούμε για 90 λεπτά απέναντι στον Άρη»

Για το αν ο Ολυμπιακός θα ζητήσει αναβολή του αγώνα με την ΑΕΚ: «Θα δούμε».

Για τις απουσίες, τα συνεχόμενα παιχνίδια και τις ευκαιρίες σε παίκτες με μικρότερο χρόνο συμμετοχής: «Αν αναλύσετε λίγο τις ενδεκάδες μας, θα δείτε ότι και στην προηγούμενη περίοδο συνεχόμενων αγώνων κάναμε αρκετό rotation, χρησιμοποιήσαμε πολλές διαφορετικές ενδεκάδες και πολλούς ποδοσφαιριστές. Είναι πολλά τα παιχνίδια και η επιβάρυνση είναι μεγάλη.

Και όσο περισσότερα παιχνίδια υπάρχουν, τόσο περισσότερο εμφανίζονται τραυματισμοί και ποδοσφαιριστές με ενοχλήσεις. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθούμε να αποκαθιστούμε τους παίκτες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από το ένα παιχνίδι στο άλλο, να γνωρίζουμε ποιοι είναι διαθέσιμοι και με αυτούς να προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί σε κάθε αγώνα».