Νέο πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε για τον Τζαμάλ Μουσιάλα, ο οποίος θα αναγκαστεί να μείνει ξανά στα «πιτς», μόλις λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Η Μπάγερν ανακοίνωσε την Παρασκευή (27/11) πως ο 23χρονος μεσοεπιθετικός υπέστη μυϊκό τραυματισμό στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο. Όπως ενημέρωσε ο βαυαρικός σύλλογος, η κατάσταση του ποδοσφαιριστή αξιολογήθηκε από το ιατρικό επιτελείο και η απουσία του θα διαρκέσει μέχρι νεωτέρας, χωρίς να υπάρχει προς το παρόν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επιστροφής.

Ο Γερμανός διεθνής είχε επιστρέψει στα γήπεδα την περασμένη εβδομάδα, συμμετέχοντας στην ισοπαλία (1-1) απέναντι στην Κολωνία για την Bundesliga, έπειτα από την απουσία του λόγω προβλήματος στον οπίσθιο μηριαίο από τον Σεπτέμβριο. Την Τετάρτη (25/11), μάλιστα, πήρε χρόνο συμμετοχής και στην αναμέτρηση με τη Λιλ για το Champions League, περνώντας στον αγωνιστικό χώρο στο 76ο λεπτό, σε ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε με ήττα 2-1 για την Μπάγερν.

Τα διαδοχικά προβλήματα συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τον Μουσιάλα, ο οποίος είχε χάσει σημαντικό μέρος της προηγούμενης σεζόν εξαιτίας κατάγματος στο πόδι, το οποίο υπέστη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025. Στη συνέχεια κατάφερε να επιστρέψει και να αγωνιστεί με την εθνική Γερμανίας στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Την ίδια ώρα, στο προσκήνιο βρίσκεται και η συζήτηση γύρω από τη διαχείριση της νευρολογικής διαταραχής που αντιμετωπίζει ο ποδοσφαιριστής, την οποία αποκάλυψε ο ίδιος τον Αύγουστο, έπειτα από δύο περιστατικά κατάρρευσης κατά τη διάρκεια αγώνων. Η Μπάγερν γνωστοποίησε την Τετάρτη ότι ο Μουσιάλα είχε εξεταστεί για πρώτη φορά για σχετικά συμπτώματα τον Απρίλιο του 2025, δηλαδή αρκετούς μήνες πριν δημοσιοποιήσει τη διάγνωσή του.

Η νέα απουσία του έρχεται σε μια περίοδο με συνεχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις για τους Βαυαρούς, οι οποίοι το Σάββατο (28/11) αντιμετωπίζουν εκτός έδρας το Αμβούργο για το πρωτάθλημα.