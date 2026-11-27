Μια ίωση άφησε κάποιες μέρες εκτός προπονήσεων τον Σερίφ Εντιαγέ. Ο Σενεγαλέζος στράικερ του ΠΑΟΚ την Παρασκευή (27/11) προπονήθηκε κανονικά και δήλωσε παρών για το ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αντίθετα, Σορετίρε, Μοναστηρλής, Τέιλορ και Τσάλοβ, συνεχίζουν τα ατομικά τους προγράμματα. Ο Ελουστόντο δεν προπονήθηκε ξανά, λόγω της ίωσης που τον ταλαιπωρεί.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Η κλεψύδρα για το μεγάλο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ στην «Allwyn Arena» πλησιάζει και ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τη δουλειά, προκειμένου να είναι απόλυτα έτοιμος.

Η προπόνηση της Παρασκευής (27.11) περιλάμβανε προθέρμανση, παιχνίδι κατοχής, δουλειά στα τελειώματα και τρεξίματα για φινάλε.

Οι Σορετίρε, Μοναστηρλής, Τέιλορ και Τσάλοφ έκαναν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ ο Εντιαγέ προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα. Στην προπόνηση δεν συμμετείχε ο Ελουστόντο, λόγω ίωσης.

Το Σάββατο (28.11) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:00 και το απόγευμα θα αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό την Αθήνα.