Ο Παναθηναϊκός παραμένει πρώτος και αήττητος στο πρωτάθλημα της Volley League, καθώς πιάνοντας σπουδαία απόδοση στο μπλοκ (17), αλλά και με καλό σερβίς (8 άσοι) επικράτησε 3-0 σετ του Μίλωνα εκτός έδρας.

Πολυτιμότερος του αγώνα αναδείχθηκε ο Νικολάι Κόλεφ.

Το τριφύλλι μπήκε δυναμικά στο πρώτο σετ και προηγήθηκε 0-4 με άσο του Κόλεφ. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε με πιεστικό σερβίς, αποδιοργάνωσε την αντίπαλη υποδοχή και έφτασε στο 4-13 με μπλοκ του Ανδρεόπουλου. Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου έφτασε σε διψήφια διαφορά για το 11-21 με τον Κόλεφ και έκλεισε το πρώτο σετ με 14-25 μετά από επίθεση του Γκάσμαν.

Με δύο σερί άσους του Ανδρεόπουλου το τριφύλλι έφτασε στο 6-8 στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ. Η διαφορά έφτασε τους τρεις πόντους (8-11) με άσο του Νίλσεν και τους πέντε (13-18) με άσο του Ανδρεόπουλου. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να έχει το πόδι στο γκάζι και κατέκτησε το δεύτερο σετ με 17-25.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να είναι εντυπωσιακοί στο τρίτο σετ. Το τριφύλλι έφτασε στο 5-8 με μπλοκ του Κόλεφ και διατήρησε τη διαφορά για το 8-14 με μπλοκ του Ανδρεόπουλου. Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε διψήφια διαφορά για 10-21 με άσο του Σπίριτο και έκλεισε τον αγώνα με σχετική άνεση.

Τα σετ 0-3 (14-25, 17-25, 13-25)

Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής του Παναθηναϊκού Δημήτρης Ανδρεόπουλος σημείωσε τα εξής:

«Ήμασταν πάρα πολύ σοβαροί. Γνωρίζουμε ότι από αυτό το ματς και μετά δεν υπάρχει ανάπαυση. Αρχίζει ο πολύμηνος μαραθώνιος. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με σοβαρότητα και χωρίς χαλάρωση. Αυτό κάναμε σήμερα. Ήμασταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Μας βγήκαν και πολύ καλά κάποια στοιχεία όπως το σερβίς και το μπλοκ».

Ο MVP του αγώνα Νικολάι Κόλεφ τόνισε με τη σειρά του:

«Αισθάνομαι πολύ όμορφα. Όλοι είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε όποτε μας ζητηθεί. Μπορούμε να πετύχουμε αποτελέσματα στο Champions League».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής, το υπόλοιπο πρόγραμμα και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026

Μίλων – Παναθηναϊκός 0-3 (14-25, 17-25, 13-25)

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026

Γυμναστήριο Βαρδινογιάννειο 17:00 ΟΦΗ – Άρης

Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» 17:30 Φοίνικας Σύρου – ΝΟΠ Ρεθύμνου

Γυμναστήριο Ζηρίνειου 19:00 ΑΟΠ Κηφισιάς – Καλαμάτα

Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» 19:00 Πανιώνιος – Φλοίσβος

Γυμναστήριο PAOK Sports Arena 19:00 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

Η βαθμολογία (σε 5 αγώνες)

ΟΜΑΔΑ ΣΕΤ ΒΑΘ.

Παναθηναϊκός 18-4 16 -6αγ.

Φλοίσβος 14-5 13

Πανιώνιος 12-5 11

Φοίνικας Σύρου 13-7 11

Ολυμπιακός 11-6 10

ΟΦΗ 10-6 9

ΠΑΟΚ 10-9 9

ΑΟΠ Κηφισιάς 8-13 5

Καλαμάτα 5-13 3

Ρέθυμνο 4-13 3

Μίλων 5-17 2 -6αγ.

Άρης 3-15 1