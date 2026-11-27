Η Γερμανία επικράτησε με 78-76 εκτός έδρας της Λετονίας, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Β΄ προκριματικού γύρου της ευρωπαϊκής ζώνης και πήρε το εισιτήριο για την τελική φάση του Κατάρ.

Οι Γερμανοί είχαν ξεκινήσει τη δεύτερη προκριματική φάση με νίκες απέναντι στην Ολλανδία και την Πολωνία, ενώ καθοριστική ήταν και η επικράτησή τους στη Ρίγα.

Σημαντική συνεισφορά στην πορεία της ομάδας είχαν οι Ντένις Σρέντερ, Ίζακ Μπόνγκα και Γιοχάνες Τίμαν (όλοι εκτός αποστολής για τον συγκεκριμένο αγώνα), ενώ ο Αντρέας Ομπστ ξεχώρισε στην αναμέτρηση με τη Λετονία, σημειώνοντας 25 πόντους.

Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Όσκαρ Ντα Σίλβα, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 12 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Η Γερμανία θα συμμετάσχει για όγδοη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο, έχοντας κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο το 2023 και το χάλκινο το 2002. Στη διοργάνωση του 2027 θα επιδιώξει να γίνει μόλις η τέταρτη εθνική ομάδα στην ιστορία που θα υπερασπιστεί τον παγκόσμιο τίτλο της.

Παράλληλα, μετά από αυτό το αποτέλεσμα την πρόκριση πήρε και η Πολωνία.

Οι Πολωνοί έχουν ρεκόρ 7-1 και έτσι ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στο ματς με την Κροατία (επίσης με ρεκόρ 7-1), έχουν ήδη «κλειδώσει» το εισιτήριό τους για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.