Γνωστή έγινε η κλήρωση της Εθνικής ομάδας Παίδων για τα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17. Η Ελλάδα θα κληθεί να αντιμετωπίσει το Εκουαδόρ για μια θέση στους «16» της διοργάνωσης.

Στη διοργάνωση που διεξάγεται στη Ντόχα του Κατάρ, η Εθνική μας θα αγωνιστεί την Τρίτη 1/12 στις 16:30, για τον αγώνα των «32».

Σε περίπτωση πρόκρισης το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει το νικητή του Αυστραλία – Σενεγάλη.

Οι αγώνες της φάσης των «32»:

Ισπανία - Ουζμπεκιστάν (30/11 17:30)

Νότια Κορέα - Ιαπωνία (1/12 15:00)

Ιταλία - Τατζικιστάν (30/11 14:30)

Mάλι - Δομινικανή Δημοκρατία (1/12 14:30)

Ελλάδα - Εκουαδόρ (1/12 16:30

Βραζιλία - Μοζαμβίκη (30/11 15:00)

Σερβία - Κίνα (1/12 15:30)

Κροατία - Ουρουγουάη (30/11 14:30)

Μεξικό - Αργεντινή (30/11 17:00)

Γαλλία - Ουγκάντα (1/12 17:30)

Χιλή - Μαρόκο (30/11 17:30)

Αυστραλία - Σενεγάλη (1/12 14:30)

Βενεζουέλα - Αλγερία (1/12 17:30)

Βέλγιο - Σαουδική Αραβία (30/11 15:30)

Αίγυπτος - Κολομβία (1/12 17:00)

Ιρλανδία - Ακτή Ελεφαντοστού (30/11 16:30)

Όλες οι διασταυρώσεις: