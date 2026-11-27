Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17: Κόντρα στο Εκουαδόρ η Εθνική Παίδων
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την χώρα της λατινικής Αμερικής για τους «32» της διοργάνωσης – Πότε θα διεξαχθεί ο αγώνας.
Γνωστή έγινε η κλήρωση της Εθνικής ομάδας Παίδων για τα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17. Η Ελλάδα θα κληθεί να αντιμετωπίσει το Εκουαδόρ για μια θέση στους «16» της διοργάνωσης.
Στη διοργάνωση που διεξάγεται στη Ντόχα του Κατάρ, η Εθνική μας θα αγωνιστεί την Τρίτη 1/12 στις 16:30, για τον αγώνα των «32».
Σε περίπτωση πρόκρισης το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει το νικητή του Αυστραλία – Σενεγάλη.
Οι αγώνες της φάσης των «32»:
Ισπανία - Ουζμπεκιστάν (30/11 17:30)
Νότια Κορέα - Ιαπωνία (1/12 15:00)
Ιταλία - Τατζικιστάν (30/11 14:30)
Mάλι - Δομινικανή Δημοκρατία (1/12 14:30)
Ελλάδα - Εκουαδόρ (1/12 16:30
Βραζιλία - Μοζαμβίκη (30/11 15:00)
Σερβία - Κίνα (1/12 15:30)
Κροατία - Ουρουγουάη (30/11 14:30)
Μεξικό - Αργεντινή (30/11 17:00)
Γαλλία - Ουγκάντα (1/12 17:30)
Χιλή - Μαρόκο (30/11 17:30)
Αυστραλία - Σενεγάλη (1/12 14:30)
Βενεζουέλα - Αλγερία (1/12 17:30)
Βέλγιο - Σαουδική Αραβία (30/11 15:30)
Αίγυπτος - Κολομβία (1/12 17:00)
Ιρλανδία - Ακτή Ελεφαντοστού (30/11 16:30)
Όλες οι διασταυρώσεις: