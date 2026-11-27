Μια ιδιαίτερη βραδιά ετοιμάζεται να ζήσει η Βίρτους Μπολόνια, καθώς στις 3 Δεκεμβρίου θα αποχαιρετήσει το ιστορικό PalaDozza, έπειτα από μια μακρά διαδρομή γεμάτη σημαντικές στιγμές για τον σύλλογο.

Η τελευταία αναμέτρηση της ομάδας στη συγκεκριμένη έδρα θα έχει ευρωπαϊκό χαρακτήρα, αφού αντίπαλος θα είναι η Παρτίζαν (22:00), για την EuroLeague. Οι Ιταλοί έδωσαν στην ξεχωριστή αυτή βραδιά τον τίτλο «The Last Dance», ανακοινώνοντας μέσω των επίσημων λογαριασμών τους στα social media το φινάλε μιας ολόκληρης εποχής.

Η ανταπόκριση των φιλάθλων ήταν εντυπωσιακή, καθώς τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν και η αναμέτρηση θα διεξαχθεί μπροστά σε κατάμεστες εξέδρες. Ο κόσμος της Βίρτους θα έχει έτσι την ευκαιρία να αποχαιρετήσει ένα γήπεδο που έχει ταυτιστεί με την ιστορία και τις επιτυχίες της ομάδας.

Από εκεί και πέρα, η Μπολόνια θα μετακομίσει στο Unipol Hall, γνωστό και ως BolognaFiere Arena. Η νέα της έδρα διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις και χωρητικότητα περίπου 11.000 θεατών, προσφέροντας τις προδιαγραφές για την παρουσία της ομάδας στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η επίσημη πρεμιέρα στο νέο γήπεδο θα πραγματοποιηθεί στις 11 Δεκεμβρίου, με αντίπαλο τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague. Έτσι, το παιχνίδι με την Παρτίζαν θα σηματοδοτήσει το τέλος μιας εποχής, πριν από την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για τη Βίρτους.