Η ΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Καρλ Τσέιβις για τον επόμενο 1,5 χρόνο. Ο Αμερικανός φόργουορντ θα ενισχύσει την Ένωση, αρχίζοντας άμεσα προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Ντράγκαν Σάκοτα.

Το νέο απόκτημα των «κιτρινόμαυρων» έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» το βράδυ της Παρασκευής (27/11). Στο αεροδρόμιο τον περίμενε ο Assistant Team Manager, Άκης Καλλινικίδης.

Χαμογελαστός και ευδιάθετος ο νέος φόργουορντ της ΑΕΚ, έδειξε να ανυπομονεί να πιάσει δουλειά μαζί με τους νέους του συμπαίκτες.