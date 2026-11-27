Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς είναι τεράστιο κεφάλαιο για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για το ποδόσφαιρο της Κροατίας. Ο νεαρός άσος είναι στα… ραντάρ του Σλάβεν Μπίλιτς και δεν αποκλείεται να βρεθεί στην Εθνική ανδρών σύντομα. Αποτελώντας ένα απ’ τα σημαντικότερα ταλέντα της χώρας, κάτι που έχει φανεί και στην Ελπίδων.

Ο Γιάγκουσιτς στα τελευταία δύο ματς με τον Παναθηναϊκό έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις και σκόραρε. Αυτό έκανε τους συμπατριώτες του να αναλύσουν τα δεδομένα γι’ αυτόν. Αποκαλύπτοντας πως το καλοκαίρι υπήρχαν έξι προτάσεις μεγαλύτερες από 5,2 εκατ. ευρώ (τόσα πλήρωσε ο Παναθηναϊκός στη Σλάβεν Μπελούπο για να τον αποκτήσει), όμως οι «πράσινοι» τις απέρριψαν όλες. Γιατί πιστεύουν πως σε δύο χρόνια ο ποδοσφαιριστής θα έχει αξία άνω των 20 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά το αφιέρωμα της «sportske novosti»:

«Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς έχει αποδώσει εξαιρετικά στα τελευταία παιχνίδια και ο σύλλογος του δίνει τα υποσχόμενα λεπτά συμμετοχής και έναν ρόλο βασικού την επόμενη σεζόν.

Το γκολ και η ασίστ του Αντριάνο Γιάγκουσιτς με το τακουνάκι προκάλεσαν μεγάλο ενδιαφέρον στα ελληνικά και κροατικά Μέσα Ενημέρωσης. Πολλοί αναρωτιούνται γιατί ο προπονητής Τζέικομπ Νίστρουπ του δίνει δειλά χρόνο συμμετοχής, αν και το ταλέντο του είναι… ορατό από το αεροπλάνο και πολλοί ενδιαφέρονται για το αν μια καλύτερη θέση στον σύλλογο θα σήμαινε και πρόσκληση στην Εθνική Κροατίας των Ανδρών. Ο Σλάβεν Μπίλιτς παρακολουθεί τον Γιάγκουσιτς, αλλά περιμένει να τον αναγκάσει να κάνει περαιτέρω επιλογές, επειδή ο ανταγωνισμός στη μεσαία γραμμή είναι ισχυρός.

Αυτό το καλοκαίρι, ο μάνατζερ του παίκτη, Ματέι Σκέγκρο, εμφανίστηκε στα γραφεία του Παναθηναϊκού και τους παρουσίασε έξι προσφορές για τον Γιάγκουσιτς, η καθεμία από τις οποίες ξεπερνούσε τα 5,2 εκατομμύρια ευρώ που πλήρωσαν στη Σλάβεν Μπελούπο. Αρνήθηκαν χωρίς να θέλουν να μιλήσουν και πρόσφεραν ένα συγκεκριμένο σχέδιο για τον Αντριάνο. Τη σεζόν 2026-27, θα παίξει στην Ευρώπη και στο Κύπελλο, ενώ θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα ανάλογα με τις ανάγκες και τη σεζόν 2027-28, θα είναι βασικός στην πρώτη ομάδα του πρωταθλήματος.

Είναι ένα πρότζεκτ που δεν είμαστε σίγουροι ότι ο Γιάγκουσιτς και ο ατζέντης του θεώρησαν τέλειο, αλλά είναι αρκετά καλό για να το αποδεχτούν και να ξεχάσουν όλους αυτούς τους μνηστήρες.

“Ο Γιάγκουσιτς επικεντρώνεται αποκλειστικά στον Παναθηναϊκό, θα δουλέψει και θα προοδεύσει για να κερδίσει ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη του προπονητή”, μας απάντησε ο Σκέγκρο.

Ο Αντριάνο προπονείται επιμελώς και ανεβάζει τα επίπεδα ικανότητάς του, και όσοι έχουν γνώση των αποτελεσμάτων του Catapult (ενός συστήματος GPS για την παρακολούθηση της φυσικής απόδοσης και του φόρτου εργασίας των παικτών) λένε ότι τα αποτελέσματά του είναι 30-40% καλύτερα απ' ό,τι στη Σλάβεν Μπελούπο. Θα ήθελε να είναι ένας από τους βασικούς παίκτες του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα, αλλά έχει υπομονή και αυτοπεποίθηση.

Η μετάβαση από την Κοπρίβνιτσα στην Αθήνα δεν είναι εύκολη, αλλά ο Γιάγκουσιτς είναι έτοιμος για τις απαιτήσεις της Ελλάδας και του Conference League και σύντομα θα είναι και για τις πέντε κορυφαίες λίγκες. Το απέδειξε αυτό παίζοντας για την ομάδα Ελπίδων και τώρα ολοένα και πιο πειστικά για τον σύλλογο, στα δύο τελευταία παιχνίδια ήταν σκόρερ, την Πέμπτη είχε ασίστ, αν και έχασαν με 3-2 από τη Νόρτζελαντ μετά την αλλαγή του. Πριν από αυτό, εναντίον του ΟΦΗ, μπήκε στη θέση του τραυματία Αργεντινού Σαντίνο Αντίνο.

Όταν έφτασε στο ρόστερ του Ράφα Μπενίτεθ, δεν έλαβε σχεδόν τίποτα, είχε μια ευκαιρία στα παιχνίδια της προετοιμασίας το καλοκαίρι, αλλά στη συνέχεια έφεραν μερικούς πιο έμπειρους παίκτες. Ο Παναθηναϊκός φέρεται να αναμένει ότι ο Γιάγκουσιτς θα αξίζει τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ευρώ στην αγορά το 2028. Θα είναι 23 ετών τότε. Τον αναπτύσσουν κυρίως ως δεξιό εσωτερικό μέσο, αν και μπορεί να παίξει στην πτέρυγα, κάτι που ακριβώς συνέβη στη Δανία, αν και σε εκείνον τον αγώνα περιπλανήθηκε σε όλο το πλάτος του γηπέδου. Η ιδέα είναι ξεκάθαρη. Ο ρόλος του είναι αυτός του μέσου που πλησιάζει στην εστία για να εκμεταλλευτεί το εξαιρετικό σουτ. Τα σουτ του Γιάγκουσιτς σκίζουν τα δίχτυα.

Ο Γιάγκουσιτς είδε τον δρόμο του μέσω της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, αυτή ήταν η ιδέα και η επιθυμία του, αλλά οι “μπλε” δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν οικονομικά την προσφορά από την Αθήνα και όλα δείχνουν ότι βρίσκει και τον δρόμο του μέσω του Παναθηναϊκού».