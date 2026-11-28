Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο 33χρονος Αμερικανός, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να βρίσκεται πλέον κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του.

Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν προχωρήσει σημαντικά και πλέον απομένουν ορισμένες διαδικαστικές εκκρεμότητες, προκειμένου ο Άντερσον να ενταχθεί κι επίσημα στο δυναμικό των «ασπρόμαυρων». Ο έμπειρος Αμερικανός έχει ύψος 1,98 μ. και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του σμολ φόργουορντ, ενώ μπορεί να προσφέρει λύσεις και ως πάουερ φόργουορντ.

Πρόκειται για έναν παίκτη με σημαντικές παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο, καθώς στην καριέρα του έχει αγωνιστεί τόσο στο NBA όσο και στην EuroLeague, έχοντας περάσει μεταξύ άλλων από τη Βαλένθια, την Μπαρτσελόνα και την Ντουμπάι.