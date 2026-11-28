Μεγάλη βαθμολογική σημασία έχει η αναμέτρηση ανάμεσα στον Βόλο και τον Αστέρα AKTOR (28/11, 17:00, Magenta Sport 2), που διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο «Πανθεσσαλικό», στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League.

Οι δύο ομάδες προέρχονται από ήττες και θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, έχοντας διαφορετικούς στόχους στην προσπάθεια που κάνουν στο πρωτάθλημα.

Οι γηπεδούχοι διανύουν δύσκολη περίοδο, καθώς παραμένουν χωρίς βαθμό και στην τελευταία θέση της κατάταξης. Η ήττα με 1-0 από τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την κατάσταση, με την ομάδα του Χουάν Κάρλος Γκαρίδο να αναζητά την πρώτη της βαθμολογική συγκομιδή.

Στα θετικά, οι Κάργας και Κόμπα επιστρέφουν μετά την έκτιση των ποινών τους. Αντίθετα, εκτός παραμένουν οι Χαραλαμπόγλου, Κάτσικας, Μπαρέ και Λυκουρίνος.

Από την πλευρά του, ο Αστέρας βρίσκεται στην 11η θέση με επτά βαθμούς και θέλει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να απομακρυνθεί από τις τελευταίες θέσεις.

Η ήττα με 1-0 από τον Άρη στην Τρίπολη άφησε την ομάδα του Γκονσάλο Φέιο χωρίς βαθμολογικό όφελος, ενώ σημαντικό πλήγμα αποτελεί η απουσία του Μπαρτόλο, βασικού δημιουργού της ομάδας.

Το τρίποντο αποτελεί μονόδρομο για αμφότερους, σε μία αναμέτρηση όπου κάθε βαθμός μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός.