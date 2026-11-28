Κηφισιά και Καλαμάτα (28/11, 20:00, Magenta Sport 1) αναμετρώνται στο «Απόστολος Νικολαΐδης», για τη 12η αγωνιστική της Super League, σε ένα παιχνίδι με σημαντικό βαθμολογικό ενδιαφέρον. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην 7η θέση με 14 βαθμούς, ενώ οι φιλοξενούμενοι ακολουθούν στην 9η με 12, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική τη μεταξύ τους μονομαχία.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο θέλει να αφήσει πίσω της τη βαριά ήττα με 4-0 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Η αποστολή της ήταν εξαρχής δύσκολη, καθώς παρατάχθηκε με πέντε απουσίες λόγω τιμωριών, ενώ από το 19ο λεπτό αγωνίστηκε με αριθμητικό μειονέκτημα.

Αυτή τη φορά, ο Αργεντινός τεχνικός υπολογίζει ξανά στους Αντόνισε, Ρουκουνάκη, Μάνσο, Ζέρσον Σόουζα και Σαγκάλ. Αντίθετα, εκτός θα είναι ο τιμωρημένος Φαν Έιμα, ενώ προβλήματα αντιμετωπίζουν επίσης οι Πατήρας, Ντε Λουίς, Μαυρουδής και Πόθα.

Από την άλλη πλευρά, η Καλαμάτα προέρχεται από την ήττα με 1-0 απέναντι στην ΑΕΚ, με το γκολ του Κοϊτά στο 55'. Η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα αναζητά αντίδραση, χωρίς όμως να υπολογίζει στον τραυματία Κένεθ Βάργκας.

Οι δύο αντίπαλοι θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, σε μία αναμέτρηση που αναμένεται να κριθεί στις λεπτομέρειες.