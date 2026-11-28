Ο Παναιτωλικός αφήνει πίσω του την προετοιμασία για την αναμέτρηση με τον Ηρακλή και στρέφει πλέον την προσοχή του στην εκτός έδρας δοκιμασία της 12ης αγωνιστικής της Super League, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (28/11, 17:00).

Ο Γιώργος Πετράκης καλείται να διαχειριστεί αρκετά προβλήματα, καθώς η αποστολή των Αγρινιωτών θα ταξιδέψει με σημαντικές απουσίες στη Θεσσαλονίκη. Εκτός επιλογών έμειναν οι Οπόκου, Μεχία, Μαυρίας, Γκράναθ, Γαλιάτσος, Τζενεπό, Σατσιάς και Παπαζώης.

Στη λίστα των απόντων προστέθηκαν επίσης ο Θυμιάνης, ο οποίος ταλαιπωρείται από κάκωση στο γόνατο, καθώς και ο Μπάσι, που αισθάνεται ενοχλήσεις στον δικέφαλο.

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Αλμπάνης, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπρέγκου, Εράκοβιτς, Εστεμπάν, Γκοτζάι, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Μανρίκε, Νακάμπα, Νικολάου, Όλσον, Παρδαλός, Προδρομίτης, Σμυρλής, Σουμά, Στάγιτς, Ξενόπουλος.