Το ρόστερ του Παναθηναϊκού είναι γεμάτο και πλούσιο. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό, μια και έχει φανεί ήδη πως αποτελεί το βασικό «όπλο» του «τριφυλλιού». Οι «πράσινοι», όμως, έχουν σταθεί ιδιαίτερα άτυχοι. Έχοντας ήδη τέσσερις παίκτες μακροχρόνια απόντες, οι δύο εκ των οποίων είναι ίσως οι κορυφαίοι του ρόστερ (Ουναΐ, Αντίνο).

Αυτό τον καιρό υπάρχει και το πρόβλημα με τον Κυριακόπουλο, η απουσία του οποίου άλλαξε τα σχέδια στη Δανία. Εντός συνόρων τα πράγματα γίνονται ευκολότερα, λόγω της παρουσίας του Σαλάχ-Εντίν. Ταυτόχρονα αγωνίστηκε για πρώτη φορά και ο Κρίστιανσεν κι ας στάθηκε άτυχος με το αυτογκόλ που σημείωσε.

Το ζητούμενο πλέον για τον Παναθηναϊκό, είναι να ανταποκριθεί με ένα πιο κλειστό rotation στα ματς που ακολουθούν. Σε κάποιες θέσεις τα… κουκιά είναι μετρημένα. Το δίδυμο Ντε Φράι – Φαν Ντρόνγκελεν στα στόπερ, είναι μια τέτοια περίπτωση. Όπως και η εναλλαγή ανάμεσα στους τρεις κεντρικούς χαφ (Κάνγκουα, Καμαρά, Λούζα). Με τον Κοντούρη και τον Τσιριβέγια να έχουν μείνει πιο πίσω.

Η απουσία του Αντίνο ελαχιστοποιεί τις επιλογές και στα άκρα, ειδικά αφού δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής τέτοιου αγωνιστικού στυλ, πλην του Πελίστρι. Ταμπόρδα και Γιάγκουσιτς είναι διαφορετικών χαρακτηριστικών, ειδικά απ’ τη στιγμή που ο Νίστρουπ προτιμά να μη χρησιμοποιεί στα «φτερά» τον Λιβάι Γκαρσία.

Ο Κροάτης έχει στείλει αισιόδοξα… μηνύματα ως τώρα, αλλά σαφώς δεν είναι εύκολο να ανταποκριθεί μόνος του σε αυτό που ακολουθεί. Καθώς για τον επόμενο μήνα ο Παναθηναϊκός έχει ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό πρόγραμμα.

Απ’ τα ματς που ακολουθούν, δεν είναι υπερβολή να επισημανθεί πως το πλέον προσιτό ματς για rotation, είναι το ντέρμπι Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό. Αγώνας με βαθμολογικό ενδιαφέρον για τον Παναθηναϊκό, καθώς δεν θα ήθελε να μείνει εκτός τετράδας (αν ηττηθεί και επικρατήσει ο Ατρόμητος) προσθέτοντας ένα ακόμη παιχνίδι στο καλεντάρι του 2026.

Σε διάστημα 22 ημερών, ο Παναθηναϊκός έχει να παίξει με Ατρόμητο εκτός για το πρωτάθλημα, Ολυμπιακό εκτός για το Κύπελλο, Άρη εντός για το Πρωτάθλημα, Φράιμπουργκ εκτός για το Conference League, ΠΑΟΚ εκτός για το Πρωτάθλημα, Μπράιτον εντός για το Conference League, Ηρακλή εντός για το Πρωτάθλημα.

Η διαχείριση του Νίστρουπ θα πρέπει να είναι... χειρουργική, με δεδομένο πως το rotation θα μειωθεί συγκριτικά με τα όσα έχουν γίνει ως τώρα. Προκειμένου να οδηγηθεί με τις μικρότερες δυνατές βαθμολογικές απώλειες, αλλά και επίτευξη στόχων, στη διακοπή των Χριστουγέννων.

Ο Ιανουάριος είναι δεδομένο πως θα φέρει ένα διαφορετικό αέρα στο ήδη ποιοτικό ρόστερ των «πράσινων». Η απόφαση που έχει παρθεί για ενίσχυση όπου χρειαστεί η ομάδα, είναι δεδομένη. Με την ίδια οικονομική διάθεση που υπήρξε και το περασμένο καλοκαίρι. Κοινώς θα γίνουν κινήσεις απ’ το… πάνω ράφι, για να λυθούν και τα ζητήματα που προέκυψαν με τραυματισμούς.

Οι προσθήκες σε κέντρο άμυνας, χαφ και εξτρέμ, μοιάζουν δεδομένες. Χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να ψάξει το «τριφύλλι» δύο παίκτες στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής. Δίχως αυτό να είναι σίγουρο όμως, καθώς ήδη ο Νίστρουπ μίλησε για τους Γιάγκουσιτς και Πελίστρι που ανεβάζουν ρυθμό. Οπότε ίσως στηριχτεί περισσότερο σε αυτούς ως λύσεις, συν μία σημαντική προσθήκη παίκτη που θα λογίζεται βασικός.