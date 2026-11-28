Το ελληνικό ποδόσφαιρο θρηνεί την απώλεια του Βασίλη (Λάκη) Παπαγγέλη, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 67 ετών, έχοντας χάσει τη μάχη με τον καρκίνο.

Ο εκλιπών αγωνίστηκε ως αμυντικός, αφήνοντας το αποτύπωμά του κυρίως στον ΠΑΣ Γιάννινα και τον Ολυμπιακό. Στην ποδοσφαιρική του διαδρομή φόρεσε επίσης τις φανέλες του Ολύμπου Κέρκυρας, του Ναυπακτιακού και του Θεσπρωτού.

Με την ομάδα του Πειραιά πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 1987, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα είχε συμμετάσχει στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου αντίπαλος ήταν ο Παναθηναϊκός.

Παράλληλα, το 1983 εκπροσώπησε την Ελλάδα με τη Μεσογειακή ομάδα ποδοσφαίρου στους Μεσογειακούς Αγώνες της Καζαμπλάνκα, ενώ αγωνίστηκε και με την Ολυμπιακή ομάδα στο προολυμπιακό τουρνουά.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Κυριακή (29/11) στις 11:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοπάνων.